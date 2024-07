【最大93％OFF!】「MAGES.サマーセール2024」開催！ 「シュタゲ」「五等分の花嫁」などSwitchの人気ゲーム26作がお買い得に

MAGES.からリリースされているNinendo Switch用DLゲーム26タイトルを最大93%オフで購入できる「MAGES.サマーセール2024」が、204年7月25日(木)から8月20日(火)の期間、ニンテンドーeショップで開催中だ。

本日よりニンテンドーeショップでスタートした「MAGES.サマーセール2024」。

MAGES.作品からは、代表作「STEINS;GATE」シリーズより、全編をアニメーション映像でプレイできるフルアニADV「STEINS;GATE ELITE」 、「STEINS;GATE」から派生した3作品が収録された「STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート」がラインアップ。 そして、夏にぴったりなホラーADV「コープスパーティー」シリーズより、「コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー」、「コープスパーティー BLOOD DRIVE」の2作品が50%オフに。

さらに、シナリオとシステムが巧みに融合した、並列世界を旅する伝説のADVゲームのフルリメイク作品「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」は58%OFFに。 今年の9月に25周年という節目を迎える「メモリーズオフ」シリーズからも3タイトルがセール対象となっており、バラエティに富んだ作品をお得に楽しむことができる。





また、アニメ関連タイトルからは、 TVアニメ「俺ガイル」のコンシューマゲーム第3弾「やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完」や、新作アニメの劇場上映が発表され話題の「五等分の花嫁」のコンシューマゲーム第2弾「映画「五等分の花嫁」 〜君と過ごした五つの思い出〜」などが対象となっている。この機会をお見逃しなく!

セール対象タイトル一覧(※すべて税込価格)

やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完



8,580円⇒5,148円 40%

やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。&続 おまとめセット



7,480円⇒3,740円 50%

サマータイムレンダ Another Horizon



7,700円⇒3,850円 50%

ANONYMOUS;CODE(アノニマス・コード)



7,700円⇒3,850円 50%

映画「五等分の花嫁」 〜君と過ごした五つの思い出〜



7,700円⇒3,850円 50%

アリス・ギア・アイギスCS 〜コンチェルト オブ シミュラトリックス〜



7,480円⇒3,740円 50%

ゆるキャン△ Have a nice day!



7,700円⇒3,850円 50%

シンスメモリーズ 星天の下で



7,700円⇒3,850円 50%

B-PROJECT 流星*ファンタジア



7,700円⇒3,850円 50%

五等分の花嫁∬ 〜夏の思い出も五等分〜



7,700円⇒3,850円 50%

たいみんぐぅ〜



1,496円⇒100円 93%

この素晴らしい世界に祝福を!-この欲深いゲームに審判を!-



3,960円⇒1,980円 50%

この素晴らしい世界に祝福を! この欲望の衣装に寵愛を!



7,700円⇒3,080円 60%

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか インフィニト・コンバーテ



7,700円⇒2,750円 64%

JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。



7,700円⇒2,310円 70%

STEINS;GATE ELITE



4,180円⇒3,300円 21%

STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート



8,580円⇒3,850円 55%

ROBOTICS;NOTES ELITE



6,600円⇒2,750円 58%

ROBOTICS;NOTES DaSH



7,700円⇒2,750円 64%

メモリーズオフ -Innocent Fille-



6,600円⇒2,750円 58%

メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest



7,700円⇒2,750円 64%

この世の果てで恋を唄う少女YU-NO



6,600円⇒2,750円 58%

幻想マネージュ



6,600円⇒3,300円 50%

コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー



2,970円⇒1,485円 50%

コープスパーティー BLOOD DRIVE



2,970円⇒1,485円 50%

宮本算数教室 賢くなるパズル 大全



3,300円⇒1,650円 50%

MAGES. ダウンロードゲームカタログはこちらから

『STEINS;GATE ELITE』 ©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS 協力 未来ガジェット研究所

『STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート』 ©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS

『やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完』

©渡 航、小学館/やはりこの製作委員会はまちがっている。完 ©MAGES.

『サマータイムレンダ Another Horizon』

©田中靖規/集英社・サマータイムレンダ製作委員会 ©MAGES.

『やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。&続 おまとめセット』

©2013 渡 航、小学館/やはりこの製作委員会はまちがっている。 ©MAGES./5pb. ©Marvelous Inc.

©渡 航、小学館/やはりこの製作委員会はまちがっている。続 ©MAGES./5pb.

『ANONYMOUS;CODE』 ©MAGES./Chiyo St. Inc.

『映画「五等分の花嫁」 〜君と過ごした五つの思い出〜』 ©春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会 ©MAGES.

『アリス・ギア・アイギスCS 〜コンチェルト オブ シミュラトリックス〜』 © 2022 Pyramid,Inc.

『ゆるキャン△ Have a nice day!』 ©あfろ・芳文社/野外活動委員会 ©MAGES.

『シンスメモリーズ 星天の下で』 ©MAGES.

『B-PROJECT 流星*ファンタジア』 ©B-PROJECT

『五等分の花嫁∬ 〜夏の思い出も五等分〜』 ©春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 ©MAGES.

『ROBOTICS;NOTES ELITE』 ©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS

『ROBOTICS;NOTES DaSH』 ©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS

『メモリーズオフ -Innocent Fille-』 ©MAGES./GloriaWorks

『メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest』 ©MAGES.

『コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー』 ©Team GrisGris/MAGES.

『コープスパーティー BLOOD DRIVE』 ©Team GrisGris/MAGES.

『この素晴らしい世界に祝福を! -この欲深いゲームに審判を!-』

©2017 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば2製作委員会 ©MAGES.

『この素晴らしい世界に祝福を! 〜この欲望の衣装に寵愛を!〜』

©2019 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば製作委員会 ©MAGES.

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか インフィニト・コンバーテ』

©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ソード・オラトリア製作委員会 ©MAGES.

『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 』 ©MAGES.

『JUDGEMENT 7 俺達の世界わ終っている。』 ©RED

『幻想マネージュ』 ©MAGES./LOVE&ART

『たいみんぐぅ〜』 ©MAGES.

『宮本算数教室 賢くなるパズル 大全』 ©2021 Tetsuya Miyamoto / Gakken / MAGES.