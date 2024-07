【ニンテンドーeショップ:「ドラゴンクエスト」シリーズのセール】開催期間:7月31日23時59分まで

ニンテンドーeショップやマイニンテンドーストアにて、Nintendo Switch用RPG「ドラゴンクエスト」シリーズのセールが行なわれている。期間は7月31日23時59分まで

セールでは、シリーズの原点である「ドラゴンクエスト」や「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」、「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」のダウンロード版を40%オフで購入可能。そのほかにも「ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ」などをセール価格で購入できる。

□マイニンテンドーストア「ドラゴンクエスト」の検索ページ

ドラゴンクエスト

価格:660円→396円(40%オフ)

□マイニンテンドーストア「ドラゴンクエスト」の販売ページ

ドラゴンクエストII 悪霊の神々

価格:935円→561円(40%オフ)

□マイニンテンドーストア「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」の販売ページ

ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

価格:1,650円→990円(40%オフ)

□マイニンテンドーストア「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」の販売ページ

(C) 1986, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) 1987, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) 1988, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

(C) SUGIYAMA KOBO