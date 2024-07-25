¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¸åÈ¾ºÇ½é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢Àï¤Î¥í¡¼¥Æ¸Ç¤Þ¤ë¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ïµå±ã¤«¤éÃæ2Æü¤Ç2ÀïÌÜÀèÈ¯¤Ø
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¸åÈ¾Àï¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡26Æü¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢Âç´ØÍ§µ×¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥é¡¼¥È¥Ã¥×9¾¡¤ÎÍ¸¶¤Ï1²ó¤ò5µå¤ÇÅê¤²½ª¤¨¤¿µå±ãÂè2Àï¤«¤éÃæ2Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤ë¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢2ÀïÌÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£