ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¡¡¾¾ËÜ¿Í»ÖÂ¦¤ÎàÊÐ¸þÊóÆ»áÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¼ÒÄ¹¡¦¾¾ÅÄÍÛ»°»á¤¬£²£µÆü¡¢Æ±¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó²Æ¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÈ¬½Å½§Áí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡×¤«¤é£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄÊ¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤òÄÌ¤¸ÊÖÅú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÅö¿¦¤é¤¬¼õÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂ»³²Çå½þÅùÀÁµá»ö·ï¤Ë¤«¤«¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊÐ¸þÊóÆ»µÚ¤Ó»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆ±Æü¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÊóÆ»ÆâÍÆ¤¬¡¢¾¾ËÜ»á¤ÎÌ¾ÍÀ¸¢¤Î¿¯³²¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤òº¹¤·¶´¤àÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ®¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤«¤é¹³µÄ¤ÎÊ¸¾Ï¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹³µÄ¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎÃæ¿È¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹³µÄ¤ò¼õ¤±¡¢¼ÒÄ¹¼«¿È¤âÈÖÁÈ¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÂ¦¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ÎÊý¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¸í²ò¤â²ò¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤ò°ìÊýÅª¤ËÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÐ¸þÊóÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿¤´ÈãÈ½¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¶É¤Ç¤â¸«ÊÖ¤·¡¢¸¡¾ÚºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¾ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÊóÆ»¶É¤Ç¤â¸«Ä¾¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÄûÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ëÃ´Åö¼Ô¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼èºà¤ÎÁë¸ý¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¹Êó¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤«¤éÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÖÅú¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ·ï¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£