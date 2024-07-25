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気象台は、午後1時52分に、洪水警報を大館市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・大館市に発表

秋田県では、26日明け方まで土砂災害に、25日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■横手市
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■大館市
□洪水警報【発表】
　25日夕方にかけて警戒

■湯沢市
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■にかほ市
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒

■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■羽後町
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　25日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■東成瀬村
□大雨警報
・土砂災害
　26日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒