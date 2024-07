『怪盗グルー』シリーズ最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』は2024年7月19日より日本公開を迎えると、24日までに興行収入10億円を突破 (1,024,318,950円)。2024年公開の洋画作品としては最速での10億円を記録した。

初週末の興行成績は6億8,100万円で、今年公開された洋画として最大のヒットを記録していた。

『怪盗グルーのミニオン超変身』以前、10億円を超えた2024年の洋画作品はのみだった。『オッペンハイマー』は18日時点で18億4,100万円の累計成績で今年の洋画1位。同作は8月2日よりを行うため、さらに数字を伸ばす見込みだ。

『怪盗グルーのミニオン超変身』は大ヒット上映中。

