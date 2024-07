【ポケモン×工芸展-美とわざの大発見-】11月1日~2025年2月2日 開催会場:東京都港区「麻布台ヒルズ ギャラリー」

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です

東京都港区にある「麻布台ヒルズ ギャラリー」にて「ポケモン×工芸展-美とわざの大発見-(以下、ポケモン×工芸展)」が11月1日から2025年2月2日まで開催される。

「ポケモン×工芸展」は、2023年3月から6月まで石川県金沢市にある「国立工芸館」にて開催され、工芸の多種多様な素材と技法でポケモンに挑み、ひらめきと悶え(もだえ)と愉しみの中から生まれた約70点の作品が公開された。今回、アメリカや日本各地での巡回を経て、11月より東京会場「麻布台ヒルズ ギャラリー」にて開催される。

「麻布台ヒルズ ギャラリー」では、今までの巡回展からバージョンアップして、数名の作家による追加作品も展示され、展示作品は約80点になる予定。展覧会開催を記念して、会期中、トークイベントやワークショップも開催される。また「麻布台ヒルズギャラリーカフェ」にて本展初となるコラボカフェの開催や、展覧会オリジナルグッズの販売も予定されている。

東京会場の会期中イベント情報、コラボカフェ、グッズの詳細情報については、今後のリリースにて発表される予定。

「ポケモン×工芸展-美とわざの大発見-」について

本展では、人間国宝から若手まで20名のアーティストが参加。ポケモンの姿かたちからしぐさ、気配までを呼び起こした作品や、進化や通信、旅の舞台、効果抜群のわざなどゲームの記憶をたどる作品、そして日々を彩る器、着物や帯留など粋な装いのポケモンたちをデザインした作品が多数展示される。

展示構成および展示作品紹介

すがた ~迫る!~

それぞれの作家が日頃から向き合ってきた金属、土、木などの素材研究、そして長年の鍛錬による優れた技術の成果が、ポケモンのフォルムはもちろん、皮膚や毛並み、仕草や表情に抽出され、また気配や出現の瞬間をも見事に捉えている。

今井完眞氏《フシギバナ》2022年 個人蔵(C)今井完眞 撮影 斎城卓氏

満田晴穂氏《自在ギャラドス》2022年 個人蔵(C)満田晴穂 撮影 斎城卓氏

吉田泰一郎氏《ブースター》2022年 個人蔵(C)吉田泰一郎 撮影 斎城卓氏

ものがたり ~浸る!~

ポケモンの育成、進化、交換などの要素や旅の仲間たちと育んだ友情、あるいは固唾をのんで見守った技のインパクト。作家たちが工芸の素材と技とを携えて、想像のフィールドを駆け巡っている。

城間栄市氏《琉球紅型着物「島ツナギ」》2022年 個人蔵(C)城間栄市 撮影 斎城卓氏

池田晃将氏《電光投擲捕獲箱》2022年 個人蔵(C)池田晃将 撮影 斎城卓

須藤玲子氏《ピカチュウの森》2023年 個人蔵(C)須藤玲子 撮影 林雅之氏

くらし ~愛でる!~

工芸は生活のさまざまなシーンをよりよく、美しく整え、活力を与えてくれるもの。その機能や装飾の文法と価値観にポケモンが挑戦した。器や着物、装身具を舞台に活躍するポケモンたちの様子は、日々を慈しむ感性をますます豊かにしてくれる。

桂盛仁氏[上]《香合 ルギア》[下]《香合 ホウオウ》2022年 個人蔵(C)桂盛仁 撮影 斎城卓氏

小宮康義氏《江戸小紋 着尺「ゲンガー・ゴースト」》2022年 個人蔵(C)小宮康義 撮影 斎城卓氏

桝本佳子氏《リザードン/信楽壷》2022年 個人蔵(C)桝本佳子 撮影 斎城卓氏

数名の作家による追加作品の展示も予定されており、今後詳細が発表される。

【出品作家】池田晃将、池本一三、今井完眞、植葉香澄、桂盛仁、桑田卓郎、小宮康義、城間栄市、須藤玲子、田口義明、田中信行、坪島悠貴、新實広記、林茂樹、葉山有樹、福田亨、桝本佳子、水橋さおり、満田晴穂、吉田泰一郎[五十音順]出品点数 約80点

(敬称略)

チケット情報

チケット一覧(※全て税込)

□東京会場ウェブサイト チケット案内ページ

【会期前】お得な前売チケット

販売期間:10月1日12時~10月31日23時59分

対象入場期間:11月1日~12月25日

料金

・一般:1,500円

・専門・大学生:1,300円

・高校生・中学生:1,000円

・4歳~小学生:300円

※ウェブサイトからの事前予約料金です。

※ローソンチケットでご購入の場合、発券されたチケットを当日ご持参ください。紛失、忘れた場合はご入館いただけません。

【会期中】前売チケット

前期分販売期間:11月1日0時~12月25日18時30分

後期分販売期間:12月2日10時~2025年2月2日18時30分

※ローソンチケットの販売終了時間は2025年2月2日18時

料金

・一般:1,600円

・専門・大学生:1,400円

・高校生・中学生:1,100円

・4歳~小学生:400円

※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者(1名まで)は【会期中】前売チケットより半額となります。 予約をせずに、来館時にインフォメーションカウンターで障がい者手帳をご提示のうえ、チケットをお買い求めください。※ウェブサイトからの事前予約料金です。

※ローソンチケットでご購入の場合、発券されたチケットを当日ご持参ください。紛失、忘れた場合はご入館いただけません。

【会期中】窓口チケット

販売期間:11月1日10時~2025年2月2日18時30分

料金

・一般:1,800円

・専門・大学生:1,600円

・高校生・中学生:1,300円

・4歳~小学生:600円

※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者(1名まで)は【会期中】前売チケットより半額となります。予約をせずに、来館時にインフォメーションカウンターで障がい者手帳をご提示のうえ、チケットをお買い求めください。

開幕記念 特別鑑賞会スペシャルデザイン「銀色のフリーカップ」&ポストカード&ショッパー付チケット

会期前に展覧会を観られる特別なチケット。なお、本チケットは抽選販売となる。

チケットには、銀色の工字繋ぎ(※)の文様とポケモン×工芸展のシンボルマークをプリントした磁器製のフリーカップと、べルベットの特殊紙に、金箔でピカチュウがプリントされたポストカードが付いている。

カップの底面にはポケモン×工芸展と麻布台ヒルズ ギャラリーのロゴ入り。どちらも展覧会ショップでは手に入らない、特別鑑賞会特別仕様のスペシャルグッズ。

(※)組み合わされた「工」の文字が繰り返される和柄文様

銀色のフリーカップ

ポストカード

ショッパー

抽選販売期間:9月3日12時~9月15日23時59分

当選発表:9月27日中

特別鑑賞会日時:10月31日10時~16時30分

料金:4,900円

※デザインはイメージです。

※特別鑑賞会当日は、コラボカフェの営業、グッズの販売もございます。

※展覧会開幕前の特別鑑賞会にご入館いただけます。

※本チケットは抽選販売となります。受付期間内にお申込みいただいた中から厳正なる抽選で決定いたします。当落については9月27日(金)中にご連絡いたします。

※年齢に関係なくチケットが必要です。(乳幼児もチケットが必要になります。)

※「銀色のフリーカップ」は箱付でお渡しします。フリーカップは磁器製です。

※展覧会ショップでは「銀色のフリーカップ」、ポストカードの販売はありません。

開幕記念 スペシャルデザイン「金色のフリーカップ」付チケット

全面に金箔を使用した、きらきらと金色に輝く工字繋ぎの文様と、ポケモン×工芸展のシンボルマークをプリントした磁器製のフリーカップが付いたチケット。カップの底面にはポケモン×工芸展と麻布台ヒルズ ギャラリーのロゴ入りで、展覧会ショップでは手に入らない、本チケット特別仕様のスペシャルグッズとなっている。

金色のフリーカップ

販売期間:9月3日12時~売切次第終了

対象入場期間:11月1日~11月30日

料金:3,900円

※デザインはイメージです。

※本チケットは無くなり次第販売を終了します。

※「金色のフリーカップ」は箱付でお渡しします。フリーカップは磁器製です。紙袋は有料となります。

※展覧会ショップでは「金色のフリーカップ」の販売はありません。

開幕記念 特製「ポケモン×工芸展」ロゴポストカード付チケット

ポケモン×工芸展のロゴを、きらきらと金色に光る金箔でプリントした、本チケットだけの特製ポストカード付き。ポストカードを動かして角度を変えると、ピカチュウとモンスターボールが黄金に輝く。

販売期間:9月3日12時~売切次第終了

対象入場期間:11月1日~11月30日

料金:1,500円

※デザインはイメージです。

※本チケットは無くなり次第販売を終了します。

※ポストカードはPP袋に入れてお渡しします。

※展覧会ショップでは開幕記念 特製「ポケモン×工芸展」ロゴポストカードの販売はありません。

※ローソンチケットでご購入の場合、発券されたチケットを当日ご持参ください。紛失、忘れた場合はご入館いただけません。

ポケモン×工芸展 プレミアムパスポート

会期中に、展覧会を何度も楽しみたい人におすすめの、プレミアムパスポート。チケットはカード状で、本展覧会のロゴとシリアルナンバー入りの特別なデザインとなっている。

一般開館中であれば会期中の平日・土日を問わず、何度でも予約無しで入場できる。ポケモン×工芸展の魅力を多くの人と楽しめるよう、プレミアムパスポートを一緒に来場した同伴者1名は、無料で入場できるため、友人や家族、ファン同士など、毎回違う人と一緒に入場することも可能となっている。

