【モデルプレス=2024/07/25】「青汁王子」こと実業家の三崎優太が、8月2〜4日に東京・お台場にて開催される“世界一ずぶ濡れになる音楽フェス”「S2O JAPAN 2024」の3日に参加する。モデルプレスでは三崎にインタビューを実施し、DJとしても活躍するなかでの心境を語ってもらった。同イベントは、タイのソンクラーン⽔掛け祭りと⾳楽をコラボレーションさせた、“世界で最もずぶ濡れになる⾳楽フェス”と称されるダンスミュージックフェスティバル「S2O SONGKRAN MUSIC FESTIVAL(エス・ツー・オー・ソンクラーン・ミュージック・フェスティバル)」の⽇本版。三崎はアーティスト名義のDJ O.Gとして3日に参加する。

【NEWS!2024.8.2-4S2OJP in TOKYO DAIBA】

残り12日。



緊急出演決定!最後のDJ枠は8.3出演!

『DJ O.G(三崎ゆうた)』の出演決定!https://t.co/zaopipfKXW



12 days left.



Urgent appearance confirmed! The last DJ slot will be on 8/3!

"DJ O.G (Yuta Misaki)" will be appearing! pic.twitter.com/MoqTMDd47u