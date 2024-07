【東京マルイ再販情報:7月24日~7月25日分】

東京マルイは、BBエアーリボルバー1点とガスブローバック4点を、7月24日より25日にかけて再販した。

今回再販されたのは、破壊力の高いマグナム弾(.357マグナム)を使う大型の高級リボルバーとして開発されたパイソンを再現したBBエアーリボルバー「コルトパイソン.357マグナム 4インチ ステンレスモデル」(5,478円)に加え、「バイオハザード」に登場するカスタムハンドガン「サムライ・エッジ」を再現したガスブローバックなど。

他にも、M4カービン強化プログラムによって様々なオプションパーツに対応させた拡張性の高い「M4A1 MWS」を再現したものや、H&Kによって開発されたタクティカルハンドガンの短縮型モデル「USPコンパクト」など全5点が再販された。

7月24日分

「コルトパイソン.357マグナム 4インチ ステンレスモデル」詳細

「M4A1 カービン」詳細

「M4A1 MWS」詳細

7月25日分

「USPコンパクト」詳細

「サムライ・エッジ スタンダードモデル」詳細

価格:5,478円 全長:242mm 銃身長:84mm 重量:395g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し 装弾数:6発価格:60,280円 全長:777mm/854mm(ストック最大伸長時) 銃身長:250mm 重量:2,950g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)価格:65,780円 全長:777mm/854mm(ストック最大伸長時) 銃身長:250mm 重量:2,970g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)価格:18,480円 全長:173mm 銃身長:75mm 重量:685g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:23+1発(1発は本体に装填した場合)価格:18,480円 全長:216mm 銃身長:106mm 重量:755g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2g) 動力源:専用ガス 装弾数:26+1発(1発は本体に装填した場合)

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.