7月26日(金)、27日(土)、28日(日)に新潟県湯沢町 苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL’24』(以下、フジロック)の初日、26日に出演を予定していたレミ・ウルフ(REMI WOLF)が、出演キャンセルとなったことがオフィシャルサイトで発表された。

レミ・ウルフの出演が予定されていた時間には、HIROKO YAMAMURAが出演することがアナウンスされている。



■REMI WOLF からのメッセージ

日本のファンの皆さんへ

今週末のフジロックでの公演ができないことを本当に申し訳なく思っています。

日本を訪れることを昔から楽 しみにしていましたが、

現在抱えている自分の医療に関する問題を対処するにあたり、

残念ですが、今週の公演をキャンセルしなければなりません。

新しい日程を早く調整できるようにしたいと思います。

皆さんが素晴らしい週末をフェスティバルで過ごされることを願っています。

XOXO Remi

To my fans in Japan I am so sorry that I will not be able to perform this weekend at Fuji Rock.

I have been waiting to come visit you in Japan for so long

but unfortunately I have an ongoing medical issue I need to address at home

and have to cancel my performance there this week.

I will reschedule new dates soon and I hope that everyone has a fantastic weekend at the festival.

xoxo Remi