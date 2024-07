【Borderlands(ボーダーランズ)】8月9日 公開予定

海外で8月9日に公開予定の実写映画「Borderlands(ボーダーランズ)」の最終トレーラーが公開された。

本作は、Gearbox SoftwareのアクションRPG「ボーダーランズ」シリーズを題材とした実写映画。監督、脚本を務めるのはイーライ・ロス氏。ケイト・ブランシェットさん、ケヴィン・ハートさん、ジャック・ブラックさんなどが出演し、ゲームの世界観がSFアクションコメディとして再現される。

本日7月25日にYouTubeにて最終トレーラーが公開。映像ではサイコたちとの激しいバトルシーンや、個性強めな登場人物たちによるコミカルな場面などを確認することができる。

【Borderlands (2024) Final Trailer - Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black】

