山形県庄内北部に大雨特別警報 河川の増水に最大級の警戒を
山形地方気象台によりますと庄内北部に大雨特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。
午後1時11分現在、山形県に発表されている全ての特別警報・気象警報・注意報は次の通りです。
酒田市 大雨特別警報、洪水警報、雷注意報、
遊佐町 大雨特別警報、洪水警報、雷注意報、
鶴岡市 大雨洪水警報、雷注意報、新庄市 大雨洪水警報、雷注意報、金山町 大雨洪水警報、雷注意報、
最上町 大雨洪水警報、雷注意報、舟形町 大雨洪水警報、雷注意報、真室川町 大雨洪水警報、雷注意報、
鮭川村 大雨洪水警報、雷注意報、戸沢村 大雨洪水警報、雷注意報、三川町 大雨洪水警報、雷注意報、
庄内町 大雨洪水警報、雷注意報、長井市 大雨雷洪水注意報、小国町 大雨雷洪水注意報、
白鷹町 大雨雷洪水注意報、南陽市 大雨雷注意報、朝日町 雷洪水注意報、山形市 雷注意報、
米沢市 雷注意報、寒河江市 雷注意報、上山市 雷注意報、村山市 雷注意報、天童市 雷注意報、
東根市 雷注意報、尾花沢市 雷注意報、山辺町 雷注意報、中山町 雷注意報、河北町 雷注意報、
西川町 雷注意報、大江町 雷注意報、大石田町 雷注意報、大蔵村 雷注意報、高畠町 雷注意報、川西町 雷注意報、飯豊町 雷注意報