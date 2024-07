【「Rise of the Ronin」体験版】7月25日 配信開始

コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 5用アクションRPG「Rise of the Ronin」の体験版の配信を7月25日に開始した。無料でゲーム序盤を遊べ、セーブデータは本編に引き継ぎが可能。

「Rise of the Ronin」は3月にコーエーテクモゲームスが発売したアクションRPG。幕末期に黒船が来航した時期の日本をオープンワールドで描き、刀や槍、銃といった武器を駆使して戦う。プレイヤーは浪人となり、様々な判断や味方に付く勢力などで物語が変化していく。

(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.