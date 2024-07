相次ぐ「奈良のシカ」と観光客とのトラブルをうけ、奈良警察署のDJポリスが、シカに危害を加えないよう呼びかけました。

警察官

「Never kick the deer(決してシカを蹴らないでください)。Never touch the deer(決してシカに触れないでください)。Take care of deer please(シカを大事にしてください)」

注意喚起を行うのは奈良県警の警察官です。奈良公園のシカは国の天然記念物に指定されていますが、観光客の増加に伴いトラブルが相次ぎ、今月にはシカを蹴り上げるなどする動画がSNSで拡散されました。

きょうは警察官が観光客に対し、シカに危害を加えないよう英語や中国語で呼びかけたほか、チラシを配布するなど警戒活動を行いました。

奈良警察署 中井一成 刑事官

「奈良に来た人に奈良公園のシカと優しく触れ合っていただき、安全に観光してほしい」