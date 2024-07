【ディズニーストア 夏祭り】実施期間:7月23日~開催場所:各ディズニーストア店舗※特別装飾はディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店のみ

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「ディズニーストア 夏祭り」を7月23日より開催している。

ディズニーストアでは、暑い夏を盛り上げる夏祭りイベントを実施。各店舗ではハズレなしのディズニーストア夏祭りくじが登場し、ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店では夏祭りムード満載の特別装飾が行なわれる。

今回はディズニーフラッグシップ東京にて、店内の様子や夏祭りくじで貰える景品などを撮影することができたので、本稿では撮り下ろし写真をお届けする。

□「ディズニーストア夏祭り」のページ

太鼓に提灯! 縁日をモチーフにした特別装飾が期間限定で登場

ディズニーストアの夏祭りは昨年も実施されたが、今年はディズニーフラッグシップ東京での特別装飾がさらにパワーアップ。去年はフロアの片側のみの展示だったが、今年は両側、フロア一面が縁日をモチーフにした装飾が施されている。

入口には櫓が設置され、太鼓や提灯、ポップで可愛いネオンなど見所満載の内装が用意される。キャストも祭りのはっぴを着てお出迎え。日中は実際に太鼓を叩いてくれる演出もあるとのことなので、訪れた際は写真撮影なども楽しんでいただきたい。

入口には櫓がどーんと登場

ミッキー&ミニーのアイコン入り提灯が可愛い

ポップで目立つネオンは今年初お披露目。夜のお祭りを連想させる良い雰囲気を演出

櫓に設置されている太鼓は実際にキャストさんが叩いてくれる。いつ叩くはその時の気分次第だそうなので、見かけたらラッキーかも。ディズニーフラッグシップ東京のある新宿は外国のお客さんも多いので喜ばれそうだ

フロアの全体像はこんな感じ

正面入口からみて右側には夏祭りくじ

左側にはスマートボールコーナーが設けられている

注目したいのは床。お祭りが行なわれる神社などの境内をイメージした石畳調にしているというこだわりようで、ここも去年からのパワーアップ要素の1つだそう

至ることころにお祭りの屋台イメージが盛り込まれていて見ているだけで楽しい

浴衣姿のミッキー&ミニー。このビジュアルは昨年と同じものだそう。縁日を楽しむ様子が微笑ましい

店内の装飾には隠れミッキーも。これはチョコバナナの一部

りんご飴や、ヨーヨー、ラムネといった装飾にもミッキーのアイコンを発見

金魚すくいもミッキーの形

しかもよく見ると金魚の模様もミッキー。ぜひ店内をくまなく探してみてほしい

そのほか、プーさんやスティッチのべっこうあめなど、ディズニーの仲間たちも多数登場する

キャストさんも祭りのはっぴを着てお出迎え。こちらまでテンションが上がる

ハズレなしの夏祭りくじやスマートボールで景品ゲット

各店舗ではディズニーストアオリジナル商品が当たるハズレなしの夏祭りくじが登場。ぬいぐるみをはじめ、フィギュア、アパレル、ホーム雑貨などバラエティ豊かなアイテムが用意される。

さらに、ティズニーフラッグ東京では、マーベルとスター・ウォーズのくじも登場するほか、昨年に引き続きスマートボールも登場。スマートボールの景品は日によって入れ替えもあるようで、何が用意されるかはその時にならないとわからないという、ちょっとしたサプライズ感も楽しめる。

なお、夏祭りくじはオンライン「ディズニーストア.jp」でも購入できるが、ラインナップは店舗と異なるので、詳細については特設ページなどを確認してほしい。

□「ディズニーストア 夏祭りくじ」のページ

この夏祭りくじは各ストア店舗でも販売される。1回1,500円

ディズニーストアで販売中のオリジナルグッズが当たる

こちらはディズニーフラッグシップ東京限定のマーベル/スター・ウォーズグッズが当たる夏祭りくじ。1回1,500円

ぬいるぐみやアパレルなど幅広い景品が用意されている

スマートボールもディズニーフラッグシップ東京限定で楽しめるコンテンツだ。1回2,000円で3回プレイできる

ミッキー&ミニーのアイコンが使用されていてめちゃかわ。ボールをセットし、右下のレバーを引いて離すとボールを発射できる。少しの力でじゅうぶんなので小さな子どもでも楽しめる

ボールが1つも入らなくても必ず1個は景品が貰える。貰える景品は最大2個まで。3個入れると一番上の棚に陳列されている豪華景品を選ぶことができる。必ず貰える景品でも2,000円以上のグッズがあったりと元が取れる超お得なゲームとなっている

景品はディズニーストアオリジナルの袋に入れて渡して貰える

実際に体験してみたところボールを2個入れることに成功。プーさんのミニぬいぐるみとベイマックスのめがねケースポーチをゲット。お得過ぎて大満足

ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店の特別装飾は8月22日まで。各店舗の夏祭りくじ販売などは景品がなくなり次第終了となるので、気になっている方は早めにお店へ行くことをオススメする。

ちょっとした夏祭り気分を味わえるディズニーストアの夏祭り。店内を見てまわるだけでも楽しいのでぜひ気軽に立ち寄ってみてほしい。

夏祭りに合わせ、7月23日から日本の祭りをイメージしたぬいぐるみキーチェーンも発売されているのでぜひチェックしてみてほしい。個人的にはベイマックスがお気に入り。価格は各2,800円

(C) Disney

(C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A Milne and E.H. Shepard.