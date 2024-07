“グループ内いじめ”でアイドル活動終了した韓国チアリーダー、7歳上ラッパーと熱愛？服装一致か【PHOTO】

ラッパーのLeellamarz(29)と元アイドルのチアリーダー、チョン・ウンビ(22)が熱愛中だという疑惑が提起された。

7月24日、チョン・ウンビは自身のインスタグラムに1枚の写真を投稿。チョン・ウンビはある男性と抱擁している。

この写真が公開されたあと、ネットユーザーたちは男性をLeellamarzだと推測。実際、彼が11日に投稿していた写真の服装と一致する。また、右腕のタトゥーもやはり同じだ。

(写真=チョン・ウンビ、Leellamarz Instagram)

なお、LeellamarzはMnetのHIPHOPサバイバル番組『SHOW ME THE MONEY 5』に出演し、名前を知らせた。その後、『SHOW ME THE MONEY 11』ではプロデューサーとして参加している。現在は社会服務要員として兵役義務を履行しており、2025年11月に除隊予定だ。

(写真=チョン・ウンビ、Leellamarz Instagram)

一方、チョン・ウンビは高陽ソノ・スカイガンナーズ(男子バスケ)、富川ハナワンキュー(女子バスケ)、水原韓国電力ビクストーム(男子バレー)、水原現代建設ヒルステート(女子バレー)を経て、現在はKIAタイガース(プロ野球)のチアリーダーとして活躍している。過去にはガールズグループ「ANS」の一員として「ヘナ」名義でアイドルとしても活動したが、グループ内でのいじめを暴露したことで話題となった。