「グレンダイザーU」、グレンダイザーが「ROBOT魂」のスパロボ新シリーズに！ 8月1日予約開始
【ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ グレンダイザー From GRENDIZER U】
8月10日 予約開始
12月 発売予定
価格：9,350円
交換用手首パーツ左右各2種
ダブルハーケンセット一式
8月10日 予約開始
12月 発売予定
価格：9,350円
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ グレンダイザー From GRENDIZER U」を12月に発売する。予約受付は一般店頭にて8月1日開始。価格は9,350円。
本商品は、スーパーロボットアニメ「グレンダイザーU」に登場する主役ロボ「グレンダイザー」を、「ROBOT魂」の新シリーズ「＜SIDE SUPER＞」として立体化したもの。
両腕のブレードが個々にスイングして「スクリュークラッシャーパンチ」形態を再現可能なほか、必殺武器「ダブルハーケン」が付属する。
「ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ グレンダイザー From GRENDIZER U」詳細サイズ：全高約150mm 素材：ABS、PVC セット内容：本体
交換用手首パーツ左右各2種
ダブルハーケンセット一式
『#グレンダイザーU』より- 魂ネイションズ公式 (@t_features) July 25, 2024
「ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ グレンダイザー From GRENDIZER U」が商品化決定！
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「スクリュークラッシャーパンチ」形態も再現可能！
一般店頭にて2024年12月発売予定、8月1日予約開始！#t_robot #グレンダイザーアニメ #grendizer pic.twitter.com/UZEXt3I6WU
(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU