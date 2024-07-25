【ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ グレンダイザー From GRENDIZER U】
8月10日 予約開始
12月 発売予定
価格：9,350円

　BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ グレンダイザー From GRENDIZER U」を12月に発売する。予約受付は一般店頭にて8月1日開始。価格は9,350円。

　本商品は、スーパーロボットアニメ「グレンダイザーU」に登場する主役ロボ「グレンダイザー」を、「ROBOT魂」の新シリーズ「＜SIDE SUPER＞」として立体化したもの。

　両腕のブレードが個々にスイングして「スクリュークラッシャーパンチ」形態を再現可能なほか、必殺武器「ダブルハーケン」が付属する。

「ROBOT魂 ＜SIDE SUPER＞ グレンダイザー From GRENDIZER U」詳細

サイズ：全高約150mm 素材：ABS、PVC セット内容：本体
　　　　　　交換用手首パーツ左右各2種
　　　　　　ダブルハーケンセット一式

(C)Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU