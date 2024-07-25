¡ÖÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¿·ºî¼Ì¿¿½¸¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡ÖÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¿ý»Î·ó¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¿·ºî¼Ì¿¿½¸¤òPR¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¿ÈÄ¹170Ñ¡¢B85W58H83¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon-no¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢2017Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¡£M¥ê¡¼¥°¡ÖKADOKAWA ¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¤ª¤«¤Ô¤Î¤Ô¡×¤Ï²¬ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆ±4Æü¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¯Çä³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÍ½ÌóºÑ¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥í¥ó¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£