¾¾ËÜ¿Í»Ö¡ÖÌõ¤¢¤Ã¤Æ¥Ò¥Þ¤Ê¤â¤ó¤Ç¡×£Ø¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×Ê¹¤¯
¸½ºß¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê60¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÌõ¤¢¤Ã¤Æ¥Ò¥Þ¤Ê¤â¤ó¤Ç¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¡¡·ë¹½ÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤¹¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö#ÅÁÀâ¤Î¶µ»Õ¡¡#ÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¤µ¡¡¤Ê¤ó¤«¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤Ï¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï7·î14Æü¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¢¥ê¥Ý¥¹¥ÈÉáÄÌ¤Ë¤·¤ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¸¢Íø¤ä¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆX¤ÎÅê¹Æ¤òºÆ³«¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë½÷À¤Ø¤ÎÀ¹Ô°Ù¶¯Í×µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±»ï¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¤é¤òÁê¼ê¤È¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ØÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á1·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¤Ç¡¢3·î°Ê¹ß¤ÏºÛÈ½¤Ê¤É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂ¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤ÏÄÀÌÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹ÆºÆ³«¸å¤Ï¶á¶·¤òµ¤·¤¿¤ê¡¢·ÝÇ½¿Í¤é¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£