·ËÂÇ¤Á°ìÁ®¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡ª¡¡º´Æ£Å·¶åÃÊ¤¬¿¶¤êÈô¼ÖÏ¢Åê¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Âè83´ü½ç°ÌÀï£Áµé
Âè83´ü½ç°ÌÀï£Áµé¡Ê¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¦ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ï£²²óÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡££··î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ïº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡½ÀéÅÄæÆÂÀÈ¬ÃÊ¤Î°ìÀï¤¬Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¡¢»Í´ÖÈô¼Ö¤òÍÑ¤¤¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤¬109¼ê¤Ç¾¡Íø¡££²Ï¢¾¡¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÌ¾¿ÍÄ©Àï¤Ë¸þ¤±°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¸Å¿§¸Å¹á¤ÎÌÚÂ¼ÈþÇ»
¤È¤â¤Ë½éÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿Æó¿Í¡£Àè¼ê¤Îº´Æ£¶åÃÊ¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï³Ñ¸ò´¹»Í´ÖÈô¼Ö¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê»Í´ÖÈô¼Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¥È¡¼¥Á¥«°Ï¤¤¤ò»Ö¸þ¡¢È×¾å¤Ï»ýµ×Àï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼ÈþÇ»¤ËÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤Î²¹¸ÎÃÎ¿·¤Î¶ðÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤ÏÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ç¤·¤¿¡£Àè¼ê¤¬·ê·§¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸«¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶ÌÆ¬¤ÎÊâ¤òÆÍ¤Ã¤«¤±¤Æ·Ë¤òÄ·¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¡ÉÒ¤ÊÍø¤«¤·¡£º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¶ä¤ò»ÍÃÊÌÜ¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤ê¤Ê¤¯¡¢·ê·§Êü´þ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤Î£²¶Ú¤ÎÊâ¸ò´¹¤¬½ªÈ×¤Ø¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¸·¤·¤«¤Ã¤¿·ËÂÇ¤Á°ìÁ®
¶Ì¤Î·ø¤µ¤Î¼çÄ¥ÅÀ¤òÆÀ¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï·Ú²÷¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¸«Â»¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èô¼ÖÀ®¤ê¤ò¼õ¤±¤º£µ¶Ú¤Ë·Ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ³Ñ¼è¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹¹¥¼ê¡£ÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÈô¼Ö¶âÎ¾¼è¤ê¤ÎÂçµ»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï³Ñ¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï´°àú¤Ê»Ø¤·²ó¤·¤ÇÍ¥°Ì¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¸å¼ê¶Ì¤½¤Ð¤Î¶ä¤Ë¥¿¥¿¥¤ÎÊâ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬´ó¤»¤Î·è¤á¼ê¡£ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½øÈ×¤Ç¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Êâ¸ò´¹¤Ë¤è¤ê£²¶Ú¤ËÀè¼ê¤ÎÊâ¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ã®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤Ïº´Æ£¶åÃÊ¤Î´ó¤»¤ò¸«¤ë¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅ·É§Î®¿¶¤êÈô¼Ö¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È
½ª¶É»þ¹ï¤Ï22»þ£µÊ¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¶Ì¤ÎµÍ¤ß¤òÇ§¤á¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤¬ÅêÎ»¡£´¶ÁÛÀï¤Ç¤ÏÃæÈ×¡¢ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤¬Ã±¤ËÈô¼Ö¤òÁö¤Ã¤¿¼ê¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤«¤é·ËÂÇ¤Á¤Î¹¥¼ê¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶É¸å¤Î£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡ÖµïÈô¼ÖÅÞ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤µ¤¨¿¶¤êÈô¼Ö»Ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤Î»¿¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èº´Æ£¶åÃÊ¤ÎÃæÈ×¤Î·ËÂÇ¤Á°ìÈ¯¤Ç¹¶¼é¤¬°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¹½¿Þ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤ÏÂè79´ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Áµé½ç°ÌÀï£²Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼¡Àï¤Ç¤ÏËÅç¾Ç·¶åÃÊ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£ÇÔ¤ì¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¤Ë¡£¼¡Àï¤Ç¤Ï¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡Ö·Ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¼ê¡Ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
¡û¸Å¿§¸Å¹á¤ÎÌÚÂ¼ÈþÇ»
¤È¤â¤Ë½éÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿Æó¿Í¡£Àè¼ê¤Îº´Æ£¶åÃÊ¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï³Ñ¸ò´¹»Í´ÖÈô¼Ö¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê»Í´ÖÈô¼Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¥È¡¼¥Á¥«°Ï¤¤¤ò»Ö¸þ¡¢È×¾å¤Ï»ýµ×Àï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼ÈþÇ»¤ËÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤Î²¹¸ÎÃÎ¿·¤Î¶ðÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡û¸·¤·¤«¤Ã¤¿·ËÂÇ¤Á°ìÁ®
¶Ì¤Î·ø¤µ¤Î¼çÄ¥ÅÀ¤òÆÀ¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï·Ú²÷¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¸«Â»¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èô¼ÖÀ®¤ê¤ò¼õ¤±¤º£µ¶Ú¤Ë·Ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ³Ñ¼è¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹¹¥¼ê¡£ÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÈô¼Ö¶âÎ¾¼è¤ê¤ÎÂçµ»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï³Ñ¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï´°àú¤Ê»Ø¤·²ó¤·¤ÇÍ¥°Ì¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¸å¼ê¶Ì¤½¤Ð¤Î¶ä¤Ë¥¿¥¿¥¤ÎÊâ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬´ó¤»¤Î·è¤á¼ê¡£ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½øÈ×¤Ç¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Êâ¸ò´¹¤Ë¤è¤ê£²¶Ú¤ËÀè¼ê¤ÎÊâ¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ã®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤Ïº´Æ£¶åÃÊ¤Î´ó¤»¤ò¸«¤ë¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅ·É§Î®¿¶¤êÈô¼Ö¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È
½ª¶É»þ¹ï¤Ï22»þ£µÊ¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¶Ì¤ÎµÍ¤ß¤òÇ§¤á¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤¬ÅêÎ»¡£´¶ÁÛÀï¤Ç¤ÏÃæÈ×¡¢ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤¬Ã±¤ËÈô¼Ö¤òÁö¤Ã¤¿¼ê¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤«¤é·ËÂÇ¤Á¤Î¹¥¼ê¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶É¸å¤Î£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡ÖµïÈô¼ÖÅÞ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤µ¤¨¿¶¤êÈô¼Ö»Ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤Î»¿¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èº´Æ£¶åÃÊ¤ÎÃæÈ×¤Î·ËÂÇ¤Á°ìÈ¯¤Ç¹¶¼é¤¬°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¹½¿Þ¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤ÏÂè79´ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Áµé½ç°ÌÀï£²Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼¡Àï¤Ç¤ÏËÅç¾Ç·¶åÃÊ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£ÇÔ¤ì¤¿ÀéÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¤Ë¡£¼¡Àï¤Ç¤Ï¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¡Ö·Ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¼ê¡Ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿