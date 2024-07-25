¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×ÂçÀÚ¤ê¤ÎËî¡õ¥µ¡¼¥â¥ó100±ß¡¡¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¼Â»Ü
¡¡¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤È¡¢¥«¥×¥³¥ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤ÎÂç¿Íµ¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²èÂè1ÃÆ¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ SUPER¤ªÆÀº× ¡ÎÂè°ìÃÆ¡ÏÂçÀÚ¤êÂÐ·è¡ª¡¡¤Þ¤°¤íVS¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£Æ±´ë²è¤Ç¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤ê¸·Áª¤á¤Ð¤ÁËî¡Ê¤Þ¤°¤í¡Ë¡×¤È¡ÖÂçÀÚ¤ê¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤òÁ´Å¹100±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÀÚ¤ê¸·Áª¤á¤Ð¤ÁËî¡×¤Ï¡¢ÀÖ¿È¤ÎÌ£¤¬Ç»¸ü¤È¤¤¤ï¤ì¤ë40¥¥í°Ê¾å¤ÎÂç·¿¥µ¥¤¥º¤Î¤á¤Ð¤ÁËî¤òÂçÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÄó¶¡¡£¡ÖÂçÀÚ¤ê¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤ÏÌ£¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¤òÅ¹Æâ¤ÇÂçÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ëî¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¤ª¤Ï¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î¤ª¤Ï¤®¡Ê¤¿¤¯¤¢¤óÆþ¤ê¡Ë¡×¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤ª¤Ï¤®¡Ê¤¿¤¯¤¢¤óÆþ¤ê¡Ë¡×¡Ê¤È¤â¤Ë120±ß¡Á¡Ë¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¾Æ¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤ò»³¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¡¢¤Í¤®¤Þ¤°¤í¤È¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤¯¤é¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¡Ê360±ß¡Á¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡Ö¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¥¢¥Ü¥«¥É¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¡Ê¤È¤â¤Ë260±ß¡Á¡Ë¡¢¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡Ê300±ß¡Á¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ó¤óÄ¹¤Þ¤°¤í¥¢¥Ü¥«¥É¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ÈÆÃÀ½¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¿É¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÁÏºî¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÁ´34¼ï¡Ë¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡×¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤¬Í·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ»º¥ì¥â¥ó¤Î²Ì½Á¤È¥Ô¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¡¢Äó¶¡Ä¾Á°¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡×¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤ÈÃêÁª¤Ç150¿Í¤Ë¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥³¥é¥Ü ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¹¤·»®¥»¥Ã¥È¡Ê3Ëç¡Ë¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£