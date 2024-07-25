¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥»¥¬¿·ºî¥°¥Ã¥º ·Ù»¡³Ø¹»¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤×¤Á¡×Vol.5¤òº£Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤×¤Á¡×Vol.5¤Ï¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¡£7·î29Æü¤è¤ê³Æ¼ïEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡¢¹ßÃ«Îí¡¢¾¾ÅÄ¿ØÊ¿¡¢°ËÃ£¹Ò¡¢Çë¸¶¸¦Æó¡¢½ôÉú·Ê¸÷¤ÎÁ´6¼ïÎàÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä1,100±ß¤Ç¡¢BOX¤Ï6,600±ß¡£EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¥ã¥é¥¢¥Ë.com¡×¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Û¥Ó¡¼·Ï´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×Â¾¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦¡£
(c)ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤×¤Á¡×Vol.5¤Ï¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¡£7·î29Æü¤è¤ê³Æ¼ïEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡¢¹ßÃ«Îí¡¢¾¾ÅÄ¿ØÊ¿¡¢°ËÃ£¹Ò¡¢Çë¸¶¸¦Æó¡¢½ôÉú·Ê¸÷¤ÎÁ´6¼ïÎàÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä1,100±ß¤Ç¡¢BOX¤Ï6,600±ß¡£EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¥ã¥é¥¢¥Ë.com¡×¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Û¥Ó¡¼·Ï´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×Â¾¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦¡£
(c)ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996