ギャルな“富江”降臨！「サンリオ×ホラー漫画家・伊藤潤二」コラボ　大阪＆東京で期間限定ショップも

サンリオと、日本のホラー漫画界をけん引する‟鬼才”・伊藤潤二氏による異色のコラボが実現。第一弾としてこのほど、ハローキティと伊藤氏の代表作『富江』を組み合わせた「ギャル富江」シリーズなど、サンリオキャラクターズと伊藤3作品とのコラボアイテムが公開された。

これらのアイテムを販売するポップアップが、8月下旬から東京で、9月下旬からは大阪の各パルコで展開される。

同コラボのメインビジュアル『ギャル富江』シリーズは、ルーズソックスを履いてギャルになった富江が、赤いリボンのハローキティに囲まれて微笑んでいる。「アクリルスタンド」(2200円)や「クリアファイル」(440円)、「ホログラムハート缶バッジ」(550円)のほか、ステッカー、ミラー、ヘアクリップ、Tシャツ、タオルがお目見え。複製原画(2万2000円)も併せ、全10アイテムがラインアップされる。

『浮遊する四つ辻の美少年』シリーズは、作品「死びとの恋わずらい」に登場する美少年が、サンリオキャラクターたちの顔をモチーフにした風船を着けて浮かんでいるデザイン。「ゆらゆらアクリルスタンド」(2200円)や「クリアファイル 2枚セット」(880円)、「キャンバスパネル」(4400円)にステッカー(全2種)、トートバッグ、Tシャツ(黒・白)の、6アイテム全9商品が取りそろえられえる。



Tシャツは各デザインともM・L・XLの3サイズが用意されている。

また、富江がマイメロディやポムポムプリンの姿をまねた『まねっこ』シリーズは「トレーディングスクエア缶バッジ(全6種)」(各495円)、「トレーディングアクリルキーホルダー(全6種)」(各770円)、「クリアファイル」(440円)のほか、コルクコースター、ホログラムステッカーの5アイテム全28商品を展開する。

価格はいずれも税込み。

伊藤氏は今回のコラボについて、意外な依頼に驚きながら引き受けた経緯を「サンリオの商品は家内と娘が大好き。父親の株を上げたいばかりに飛びつきました」と明かし、「キティちゃんをはじめとするキャラクター達のあの可愛さが、絶妙なデザインで成り立っている事に改めて気付かされました。そのセンスに脱帽するとともに、とても勉強になりました」とコメントしている。

ホラー漫画の鬼才・伊藤潤二氏

コラボアイテムを購入できる『伊藤潤二×サンリオキャラクターズ POP UP STORE』は、東京・渋谷PARCOで8月23日から9月9日まで、大阪・心斎橋PARCOでは9月27日から10月14日までの開催が予定されている(いずれも休館日を除く)。



追加イラストなどの最新情報は、公式サイトとYTEの公式Xアカウントで発信される。



(C) ジェイアイ/朝日新聞出版 (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651621