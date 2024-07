オルタナティブロックバンド The Smashing Pumpkinsが、ニューアルバム『Aghori Mhori Mei』(アゴーリ・モーリ・メイ)を8月2日にリリースする。あわせて、今作のティザー映像が公開された。

通算13作目となる今作は、約10年前から続いてきたフロントマンのビリー・コーガンの多作ぶりを改めて示す作品に。昨年、1995年作『Mellon Collie And The Infinite Sadness』と2000年作『Machina/The Machines of God』の続編となる、壮大で冒険的なロックオペラ『ATUM』の第3幕の最終章をリリース。アルバムの制作後、コーガンはすぐさまスタジオへと舞い戻り、10曲入りの今作の作曲、プロデュース、レコーディングに着手した。精力的に創作活動に臨むコーガンは、2024年に新作をリリースすると宣言していた通り、バンドが大規模なツアーを展開する中、今作のレコーディングを完了した。

コーガンは、「ニューアルバムの楽曲を書くにあたって“故郷には二度と帰れない”という古い格言に興味をもちました」「個人的にはその通りだと思っていたけれど、とにかくやってみたらどうなるだろう?と考えました。過去を感傷的に振り返るのではなく、前進するための手段として。成功か失敗かを懸けて、1990年~96年頃の自分たちの音楽制作の方法が、今でも明確にインスパイアしてくれるのかを見極めようとしました」と語っている。

今作は、前任ギタリストのジェフ・シュローダー脱退後、新体制で制作された初のアルバム。全10曲、45分の作品となる。7月末からスタートする北米ツアーには、新ギタリストのキキ・ウォンが参加するという。

<コメント(ティザー動画から抜粋)>

■ビリー・コーガン

僕たちは36年間、このロックンロールというゲームをプレイしてきた。最初の曲は何なのか、最初の声明はどうあるべきか、その一瞬にかけて他人が自分たちの判断するのに屈してた。僕たちは、このアルバムを正しく聴く方法は「完全なる作品群」としてだと感じた。10曲、約45分。自分たちが成し遂げたことは、自分たちが目指したことなのか、あの元の位置に戻せたのかどうか。このアルバムで再び故郷に帰ることができたかどうか、ファンに判断してもらいたい。

■ジェームス・イハ

いい気分だよ。バンドのオリジナルメンバーと、一緒にステージに立って演奏するのは自然な感覚。自転車に乗る感覚みたいにね。バンドの良い生まれ変わりだし、まだパワーとエネルギーで溢れてる。僕たちは、ビリーが書く曲やバンドの演奏方法など、他のバンドとは常に違っていたと思う。曲のダイナミクス、ヘビーだったり、静かだったり、その中間も、いろんなスタイルをカバーしているし、独特のサウンドを持っているんだ。

(文=リアルサウンド編集部)