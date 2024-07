We're the World of Warcraft Gamemakers Guild: the first wall-to-wall union at Blizzard! We're thrilled to include WoW's QA, Art, Sound, Design, Engineering and Production voices for a democratized workplace. At this crucial moment in games, we stand together as one. For Azeroth! pic.twitter.com/ieewW5KFuI— WoW Gamemaker's Guild (@WoWGG_CWA) July 24, 2024

Today, over 500 World of Warcraft Workers won their union with CODE-CWA! ✊🔥 https://t.co/dIpHEb6HZs— CODE-CWA (@CODE_CWA) July 24, 2024

世界的に人気のオンラインゲーム「 World of Warcraft(WoW) 」のアーティストやデザイナー、エンジニア、品質保証テスターなど500人以上が参加する労働組合が結成されたことがわかりました。More Blizzard employees form a union under Microsoft | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/gaming/xbox/blizzard-entertainments-world-of-warcraft-employees-form-another-union-under-microsoft

World of Warcraft workers unlock 'form a union' achievementhttps://www.engadget.com/world-of-warcraft-workers-unlock-form-a-union-achievement-220148151.html労組結成にあたり、「World of Warcraft Gamemakers Guild」は以下の声明を発表しています。「我々はWorld of Warcraft Gamemakers Guild、Blizzard初の全面的な労働組合です。民主化された職場に、WoWの品質保証、アート、サウンド、デザイン、エンジニアリング、プロダクションの声を取り入れられるようになって感激しています。ゲームのこの重要な瞬間に、我々は1つになっています。アゼロスのために!」WoWの開発を行っているBlizzard Entertainmentは、Microsoftが2023年に買収を完了したActivision Blizzardの子会社として活動するゲームデベロッパー・パブリッシャーです。Microsoft傘下のゲームスタジオではつい先日、Bethesda Game Studiosで労働組合が結成されています。FalloutやSkyrimの開発元「ベセスダ」の従業員が労働組合を結成、Microsoft傘下のゲームスタジオで初の全従業員を対象とした労働組合 - GIGAZINEMicrosoftはActivision Blizzardの買収にあたり、労働組合の結成に干渉しない方針に合意しています。労働組合の結成に企業が反対することが連邦法で認められているアメリカでは、この合意は画期的なものだと評価されています。Microsoftが「Activision Blizzardの労組結成に反対しないこと」に合意、企業が合法的に労組を妨害できるアメリカでは画期的 - GIGAZINEWoW Gemakers Guildのエリック・ランハム氏は「WoWで達成したことは。ほんの始まりにすぎません。我々は、強力な労働組合契約を通じて、より良い給与、福利厚生、雇用保障の探求に着手します。労働者の声が保護された環境は、労働者、会社、WoWファンのいずれにもメリットがあります」と述べたとのことです。