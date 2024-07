【イベント「Sheside Outside」】開催期間:7月22日~8月7日10時59分まで【期間限定募集「あの場所は約束の最中」、「この場所が永遠の彼方」】開催期間:7月22日~7月29日10時59分まで

YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」が、3.5周年を迎えました。そのハーフアニバーサリーにあわせてゲーム内イベントの実施され、記念の限定キャラとして「ホシノ(臨戦)」(CV:花守ゆみりさん)、「シロコ*テラー」(CV:小倉唯さん)が実装されました。

この臨戦ホシノとシロコ*テラーが引けるのは、7月22日より7月29日までの3.5周年記念限定募集「あの場所は約束の最中」、「この場所が永遠の彼方」となっております。

臨戦ホシノとシロコ*テラーは今しか引けない、貴重な限定キャラクター。これを逃すと恐らくは次の周年企画の半年後まで引けない可能性が高く、しかもピックアップ対象にはならない可能性も高いのです……! しかも、なんと今なら★3排出率が2倍! PUキャラクターを入手するチャンスです!

本稿では、「ブルアカ」女子の筆者が、臨戦ホシノやシロコ*テラー、そして現在開催中のアリウスのイベントについて見どころを紹介します。なお本稿は「ブルアカ」メインストーリーのネタバレが含まれますので(できうる限りの配慮はしますが)、ご注意ください。

臨戦ホシノ

シロコ*テラー

ホシノとシロコはアビドス高等学校の「対策委員会」

【【ブルアカ】「Sheside outside」アニメPV】

まずはじめに今回新たに実装されたホシノとシロコの簡単なプロフィールを紹介します。

小鳥遊(たかなし)ホシノは、アビドス高等学校に存在する対策委員会の委員長を務める3年生。元々1年生の時は生徒会の副会長を務めていましたが、生徒会は色々あって活動休止状態に。2年生になった時に、1年生として入学してきた砂狼(すなおおかみ)シロコや十六夜(いざよい)ノノミらと対策委員会を立ち上げました。更に3年生に進級後に入学してきた黒見(くろみ)セリカ、奥空(おくそら)アヤネも加わり、5人になりました。

ホシノとノノミ

シロコ

左から、ノノミ、アヤネ、セリカ

アビドス対策委員会は、ゲーム中でも一番最初に触れることになるメインストーリーとなります。

きっかけはアヤネから「先生」に送られてきた手紙

つい先日、対策委員会についてはTVアニメ化もされたため、対策委員会については知っているという方も多いかと思いますが、砂嵐やカイザーコーポレーションの手によって廃校寸前に追い込まれている、アビドス高等学校。抱えている借金は10億円近く。そんな彼女たちの窮状を建て直すべく、先生が協力することになります。

ここから先の詳しいお話はぜひアニメやゲーム本編で……、というところなのですが、今回実装された臨戦ホシノとシロコ*テラーが超のつくネタバレキャラクターのため、ほんの少しだけ触れさせていただきます。

まず臨戦ホシノは、メインストーリー「対策委員会編」第3章で登場した重装型のホシノのコスチュームです。つい1カ月ほど前に更新されたメインストーリーで登場した姿なだけに、今回の3.5周年ガチャでの実装には驚いたファンも多いのではないでしょうか。

実装をオンライン配信で見ていた筆者も、画面の前で絶叫しました

そしてシロコ*テラーですが、本格的に登場するのはメインストーリーFinal.「あまねく奇跡の始発点編」となります。シロコよりも大人びていますが、正体は色彩の影響で神秘が恐怖に反転したシロコです。それもあり、ファンからは「クロコ」などと呼ばれていたりもします。

シロコ*テラーも、まさかまさかの実装でした

臨戦ホシノもシロコ*テラーもメインストーリーに深く関わってくるキャラクターのため、紹介は控えめにさせていただきますが、まだこのふたりが登場するところまで読んでいない先生は、ぜひ楽しみに進めてください。

臨戦ホシノの性能やEX演出、メモロビ紹介

臨戦ホシノの気になる性能は下記の通りです。

攻撃:神秘

防御:重装甲

役割:STRIKER

クラス:タンク/アタッカー

配置:FRONT

タンク/アタッカーとありますが、ここが臨戦ホシノの大きな特徴。なんと臨戦ホシノは1体でタンクとアタッカーの運用が可能なのです。タイプによってスキルも異なるので、まずはタンクタイプの臨戦ホシノから紹介しましょう。

「ホシノ(臨戦)」防御型のスキル

タンクタイプ。ホシノ先輩推しの筆者、とにかく最優先で星5まで強化しました!

・ EXスキル:防御姿勢強化

指定した位置に移動した後、遮蔽物の役割をする盾を持ち上げて遮蔽状態を付与、さらに攻撃力を%増加(40秒間)/遮蔽物は、ホシノ(臨戦)のHP分の%値が追加されたHPを持ちます。(遮蔽物の防御タイプはホシノ(臨戦)と同じです)

・ ノーマルスキル:プレート交換

40秒毎に、防弾プレートを装着して被ダメージ量を%減少(防弾プレートは25回攻撃を受けたら解除)

・ パッシブスキル:近距離戦闘システム

攻撃力、HPを増加/さらに攻撃力を%、HPを%増加

・ サブスキル:有効戦術

攻撃時、20%の確率で防御力を%減少(20秒間)(クールタイム5秒)

タンクタイプの臨戦ホシノのスキル

タンクタイプの臨戦ホシノのEX演出

「ホシノ(臨戦)」攻撃型のスキル

アタッカータイプ

・ EXスキル:集中突破

敵1人に対して、攻撃力の%分のダメージ/円形範囲内の敵に対して、攻撃力の%分のダメージ

・ ノーマルスキル:拳銃速射

ファストローディング用の残弾数が0になった時、敵1人に対して攻撃力の%分のダメージ

・ パッシブスキル:戦術的視野の拡大

通常攻撃の射程を300、会心ダメージ率を%増加

・ サブスキル:制圧攻撃

全ての攻撃が敵の防御力を%無視/攻撃力を%増加/EXスキル、またはノーマルスキルの使用時、すぐにリロードした後、最初の通常攻撃は扇形範囲内の敵に対して攻撃力の%分のダメージ

アタッカータイプの臨戦ホシノのEX演出

長所はなんといっても、ひとりでタンクにもアタッカーにもなれる汎用性の高さです! 「ブルアカ」は結構タンクが重要なゲームなので、タンクをあまり持っていない先生ならば、なおさら押さえておきたいキャラクターですね。

一方で、育成が進んでいる先生にとっては器用貧乏にもなってしまいそうではあるのですが、ペロロジラへの適正は非常に高いですし、今後他の高難易度コンテンツで活躍する場も増えるかもしれません。特にアタッカータイプの防御%無視攻撃はかなり期待ができそうです。

通常ホシノ、水着ホシノを持っている人はアタッカータイプ臨戦ホシノを入れての3人ホシノ編成だとかなりバランスが取りやすくなるでしょう。

3人ホシノ編成。全員ピンク髪なのはわざとですが、真面目に考えるならSPECIAL枠は正月フウカや水着シロコ、アコなどを入れたほうが良いですね

さて、お次はお待ちかねの臨戦ホシノのメモリアルロビーです。絆10でゲットできますので、プレゼントなどを渡してさくっと上げて回収してしまいましょう!

臨戦ホシノのメモロビ

笑顔も素敵ですし、困り顔の臨戦ホシノも可愛いですね。何故このような姿を先生に見せているのかは、絆ストーリーを見てみてくださいね!

シロコ*テラーの性能やEX演出、メモロビ紹介

お次はシロコ*テラーの性能です。

攻撃:神秘

防御:特殊装甲

役割:STRIKER

クラス:アタッカー

配置:MIDDLE

シロコ*テラーのスキル

シロコ*テラーも爆速で星5まで上げました!

・ EXスキル:火力強化

ドローンを召喚(40秒間)/ドローンが維持される間、通常攻撃は攻撃力の%分のダメージを与えるように変更/会心値を%、会心ダメージ率を%増加(40秒間)

自身に対して最大HPの%分ダメージ(このスキルでシロコ*テラーは退却しません)

・ ノーマルスキル1:手榴弾投擲・改

40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の704%分のダメージ/EXスキルの使用時、「ドローン召喚・十字砲火」にスキルが変更されます。

・ ノーマルスキル2:ドローン召喚・十字砲火

EXスキルの使用時、敵1人に対して攻撃力の902%分のダメージ/EXスキルのドローンが消失すると、「手榴弾投擲・改」にスキルが変更されます。

・ パッシブスキル:精密照準

攻撃力を%増加

・ サブスキル:呼吸を整える時間

神秘特効を%加算/シロコ*テラーの現在のHPが1%以下の時、15秒間、退却猶予を適用(クールタイム90秒)/退却猶予中にHPを全て回復できなかった場合、即退却

シロコ*テラーのEX演出

長所はなんといっても、活躍の場が広いことです。屋外単体アタッカーとして非常に優秀です。特にエンドコンテンツのセトの憤怒、大決戦のワカモホバークラフト、ゴズ、シロ/クロなどでは大活躍間違いなしです。自己バフで会心値や会心ダメージ率を上げられるのも良いですね。

しかし、ゲームをはじめて間もない先生にとっては少々活躍の場が限られてしまいます。とは言っても、どんな先生もゲームを進めていけばやがては通る道ですので、今のうちにゲットしておきたい強力なキャラクターなのは間違いありません。

現在開催中のイベント「Sheside Outside」でもボーナス生徒になっているので、活躍してくれます

では次にシロコ*テラーのメモリアルロビーを紹介しましょう。シロコ*テラーのメモロビも絆10でゲットできます。

シロコ*テラーのメモロビ

シロコ*テラーは先生に何を語るのでしょうか? それはぜひ実際にゲットして確認してみてくださいね。

夏のイベント「Sheside Outside」も開催中! 水着アツコがもらえる!

現在「ブルアカ」では夏の水着イベントの「Sheside Outside」が8月7日10時59分まで開催中です。「Sheside Outside」は、初のアリウススクワッドの4人が主役のイベントとなります。

Sheside Outside

アリウススクワッドとは、アリウス分校の特殊部隊。錠前(じょうまえ)サオリ、秤(はかり)アツコ、戒野(いましの)ミサキ、槌永(つちなが)ヒヨリの4人から成ります。

メインストーリー「Vol.3 エデン条約編」で登場し、先生たちの前に敵として立ちはだかりました。エデン条約編のあと、サオリは自分探しの旅に出て3人とは連絡も断ってしまいました。「Sheside Outside」では、そんなアリウススクワッドのその後が描かれています。

【【ブルアカ】「Sheside outside」イベントPV】

左から、ミサキ、アツコ、ヒヨリ

サオリの水着は、露出度が控えめに。むしろノーマルなサオリのほうが露出度が高いくらいかも……?

現在はテロ容疑にて、逃亡生活を送っているアリウススクワッド。彼女たちの夏がどんなものになるのかは、ぜひイベントをプレイしてみてください。サオリが何故DJの姿をしているのかなども、描かれていますよ!

「Sheside Outside」をプレイすると、確定で星1の水着アツコがもらえるのも嬉しいですね。

水着アツコはイベントをプレイするだけでもらえます!

水着アツコはSPECIAL枠のヒーラー。特に最近始めたばかりの先生には嬉しい性能となっています

水着アツコのEX演出は、とにかく可愛いのひとこと。この笑顔を見られるだけで幸せな気持ちが、じぃんと全身を駆け巡ります。

水着アツコのEX演出

7月29日11時からは活躍する水着サオリと水着ヒヨリがPUに!

「Sheside Outside」に登場するサオリ(水着)とヒヨリ(水着)は、前述したガチャと入れ替わる形で7月29日11時からPUガチャで登場します。ふたりとも限定キャラクターなので、この時を逃すと次のゲットチャンスはしばらく先となってしまうでしょう。欲しい人は、7月29日に備えておいてくださいね。

この期間は無料100連ガチャも開催されますので、自前の100連分の石があれば天井を狙うこともできます。とりあえず100連分まで引いておいて、あとは無料100連で出てくるのを待つのが良手です。

7月29日11時~8月7日10時59分まで、100回募集無料キャンペーンが開催されます。嬉しいですね

水着サオリの性能とEX演出

ヘッドフォンを首にかけた水着サオリの姿。かっこいい!

水着サオリは神秘タイプのアタッカー。ペロロジラでは最適正となるでしょう

水着サオリのEX演出

水着ヒヨリの性能とEX演出

ヒ、ヒヨリー! 零れそうだぞ!(何がとは言わないですが)

水着ヒヨリは貫通タイプのアタッカー。ケセドやホドとの相性が良さそうです

水着ヒヨリのEX演出

水着サオリも水着ヒヨリも魅力的なので、どちらを引くか迷ってしまいます。どちらも引けという、神のお達しでしょうか。

今から始める「ブルアカ」も良し、復帰も良し!

3.5周年のピックアップやガチャ排出キャラクターには本当に驚かされましたね。現在プレイ中の先生たちが嬉しいのはもちろんのこと、「ブルアカ」ってすごい人気だけれどそんなに面白いのかな? と気になっている方たちも、星3排出率2倍や無料100連など、様々なイベントが盛りだくさんな今こそ、始め時です!

ホシノたちのガチャ期間中はミカのピックアップガチャも実施されています。最強キャラクターの名を欲しいままにしてきたキャラクターで、PU対象となるのは2周年の実装時以来、1年半ぶり。臨戦ホシノやシロコ*テラーのガチャからも排出されますので、たまたますり抜けてきたらラッキーなのですが、初心者の先生の場合はむしろミカのPUガチャを回してそちらで臨戦ホシノやシロコ*テラーのすり抜けを狙ったほうが良いでしょう

ちなみに筆者は2周年のキャンペーンが終わった直後から始めたのですが、キャンペーンや限定ガチャ(当時のPUはミカでした)のことを知って、「こんなことならあと2週間早く始めていればよかった」と歯ぎしりしたものです。

「ブルアカ」はキャラクターが魅力的なのはもちろんのこと、ストーリーが本当に”透き通っている”という表現しかしようがないほど、キラキラと輝いているのです。笑いもあり、泣く場面もあり、けれど根底にあるのはいつだって澄み渡った空のような物語が、先生たちを待っています。

暗い場面ももちろんあるのですが、この海と空が照らし出す透明度の高い物語は「ブルアカ」でしか味わえないと感じます

最後に、周年ごとに記事を読んでくださっている先生たちに、北海道在住の筆者からのお届けものをご用意しました。

前回の3周年記事とは入れ違いになってしまいお届けできなかった、2024年さっぽろ雪まつりでのアロナとプラナの雪像と、配布されたノベルティの写真です。真夏の現在、少々季節外れですが、雪像の写真で心だけでもひんやりしてくれれば幸いです。

2024年2月の第74回さっぽろ雪まつりで展示された、アロナとプラナの雪像。とーっても可愛かったです。大通4丁目会場という立地の良い場所で展示されていたため、足を止めて写真を撮っていかれる方も多くて、嬉しかったです。なお、これはいわゆる「中雪像」と呼ばれるサイズの雪像です。大雪像ほど大きくはないけれど、なかなかに見ごたえのあるサイズの雪像です。2023年にも雪像出展していた「ブルアカ」、2025年の雪まつりにもぜひ出展してほしいですね。雪像周辺ではアロナとプラナのショートボイスドラマも流れていました

配布ノベルティは前年に続き、カイロでした。2023年はアリスの絵柄でしたが、今年はミドリとモモイが描かれています。平日の昼にもらいにいったのですが、行列ができていて驚きました

