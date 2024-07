オメガとスウォッチが初めてタッグを組んだプロダクト「BIOCERAMIC MoonSwatchコレクション」は、オメガの「スピードマスター ムーンウォッチ」へのオマージュ。2022年3月の発表以来、大人気のコレクションとなっている。BIOCERAMIC MOONSWATCH MISSION TO THE SUPER BLUEMOONPHASEそのBIOCERAMIC MoonSwatchコレクションに、新作の「MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE」が加わった。価格は4万6,200円、8月1日〜8月20日の17時以降、特定のSwatchストア(swatch.comストア検索)にて販売する。購入は1人につき1日1本限定。

「MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE」は、晴れた日にビーチで過ごす楽しい雰囲気、さらに8月20日のスーパームーン(満月のブルームーン)にスポットを当てた1本。クロノグラフ機能に加えて、2時位置のサブダイヤルとしてムーンフェイズを備えている。このムーンフェイズは、暗い天体を表す背景にUVインクで描いた多彩なブルーの色合いや、紫外線が当たると浮かぶディテールが見どころだ。ムーンフェイズには、2つの特大サイズのブルームーンムーンフェイズに紫外線が当たると、隠れたディテールが現れるBioceramicベゼルの目盛りは、ホワイトのマーカーが付いたブルーのパルスメータースケール。ケースバックには、独自のミッションステートメントを刻印。こちらにもさまざまなブルーの色調を示す「月」を配置している。ケース素材:Bioceramicケースサイズ:直径42×厚さ13.75mmストラップ:VELCROストラップ防水性能:3気圧Bioceramicベゼル、6時位置と10時位置のサブダイヤルケースバックのデザイン