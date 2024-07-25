【洪水警報】山形県・戸沢村に発表
気象台は、午前11時32分に、洪水警報を戸沢村に発表しました。
庄内、最上では、25日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■酒田市
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
25日夕方にかけて警戒
■新庄市
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■金山町
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■真室川町
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■鮭川村
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■戸沢村
□洪水警報【発表】
25日夕方にかけて警戒
■三川町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■庄内町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
25日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■遊佐町
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒