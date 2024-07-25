東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、エコナビスタ、ＷＡＳＨハウがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、エコナビスタ、ＷＡＳＨハウがS高

25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数153、値下がり銘柄数403と、値下がりが優勢だった。



個別ではエコナビスタ<5585>、ＷＡＳＨハウス<6537>がストップ高。シンカ<149A>、シーユーシー<9158>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、セーフィー<4375>、モダリス<4883>、ジーニー<6562>など5銘柄は年初来高値を更新。光フードサービス<138A>、ＪＴＯＷＥＲ<4485>、カルナバイオサイエンス<4572>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>は値上がり率上位に買われた。



一方、セルシード<7776>がストップ安。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ<1431>、イシン<143A>、カウリス<153A>、グリーンモンスター<157A>など42銘柄は年初来安値を更新。ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、シンバイオ製薬<4582>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>は値下がり率上位に売られた。



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