½©ÅÄÂç±«¡¢1¿ÍÉÔÌÀ1¿Í¤±¤¬¡¡ÄéËÉ·è²õ¤ä½»Âð¿»¿å¤â
¡¡½©ÅÄ¸©¤Ç24Æü¤«¤é¸©ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½©ÅÄ¸©¤ä¸©·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅòÂô»Ô¤ÇÆ»Ï©¹©»ö¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë1¿Í¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Ç¾ÃËÉÃÄ°÷1¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£²ÏÀîÄéËÉ¤Î·è²õ¤ä½»Âð¤Î¿»¿åÈï³²¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅòÂô»Ô¤Ç¡ÖÆ»Ï©¹©»ö¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë1¿Í¤¬ÅÚÀÐÎ®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24ÆüÌë¡¢¾ÃËÉÃÄ°÷¤ÎÃËÀ¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¡¢ÅÅÃì¤Î¥ï¥¤¥ä¾õ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡25ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤ÏÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤ÇÀÐÂôÀî¤ÎÄéËÉ¤¬·è²õ¡£»Ô¤Ï¸áÁ°2»þ25Ê¬¤Ë¼þÊÕ¤Ë½»¤à86À¤ÂÓ¤Î231¿Í¤Ë¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£