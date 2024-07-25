「PLAMATEA」シリーズにTVアニメ『リコリス・リコイル』の「錦木千束」と「井ノ上たきな」が登場。2025年4月に発売
【PLAMATEA 井ノ上たきな】
2025年4月 発売予定
価格：各6,500円
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 錦木千束」と「PLAMATEA 井ノ上たきな」を2025年4月に発売する。価格は各6,500円。また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定で「PLAMATEA 錦木千束＆井ノ上たきなセット」も登場。
TVアニメ『リコリス・リコイル』の「錦木千束」と「井ノ上たきな」をPLAMATEAシリーズで立体化したもの。劇中の衣装や髪型などが再現され、各関節可動によって様々なアクションを再現できる。
それぞれ全高約150mmで、「銃」、「拘束ワイヤー射出機」のほか「鞄」が付属する。また、脚の可動域確保用のなびいたスカートへ差し替えが可能となっている。
表情パーツは塗装済みパーツが付属し、「PLAMATEA 錦木千束」は「笑顔」と「口開き顔」、「PLAMATEA 井ノ上たきな」は「笑顔」と「まじめ顔」の好みの目線を選択できるデカールが付属する。
PLAMATEA 錦木千束
2025年4月 発売予定
価格：6,500円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約150mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：POLY-TOYS
PLAMATEA 井ノ上たきな
2025年4月 発売予定
価格：6,500円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約150mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：POLY-TOYS
🔴 新商品情報 🔵#PLAMATEA- グッドスマイルカンパニー【公式】 (@gsc_goodsmile) July 23, 2024
錦木千束／井ノ上たきな
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(C)Spider Lily／アニプレックス･ＡＢＣアニメーション･ＢＳ１１
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