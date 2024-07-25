【PLAMATEA 錦木千束】【PLAMATEA 井ノ上たきな】2025年4月 発売予定価格：各6,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 錦木千束」と「PLAMATEA 井ノ上たきな」を2025年4月に発売する。価格は各6,500円。また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定で「PLAMATEA 錦木千束＆井ノ上たきなセット」も登場。

TVアニメ『リコリス・リコイル』の「錦木千束」と「井ノ上たきな」をPLAMATEAシリーズで立体化したもの。劇中の衣装や髪型などが再現され、各関節可動によって様々なアクションを再現できる。

それぞれ全高約150mmで、「銃」、「拘束ワイヤー射出機」のほか「鞄」が付属する。また、脚の可動域確保用のなびいたスカートへ差し替えが可能となっている。

表情パーツは塗装済みパーツが付属し、「PLAMATEA 錦木千束」は「笑顔」と「口開き顔」、「PLAMATEA 井ノ上たきな」は「笑顔」と「まじめ顔」の好みの目線を選択できるデカールが付属する。

PLAMATEA 錦木千束

2025年4月 発売予定

価格：6,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約150mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：POLY-TOYS

PLAMATEA 井ノ上たきな

2025年4月 発売予定

価格：6,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約150mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：POLY-TOYS

(C)Spider Lily／アニプレックス･ＡＢＣアニメーション･ＢＳ１１

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