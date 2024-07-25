【洪水警報】秋田県・秋田市に発表
気象台は、午前10時55分に、洪水警報を秋田市に発表しました。
秋田県では、26日明け方まで土砂災害に、25日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□洪水警報【発表】
25日夕方にかけて警戒
■横手市
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
25日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■にかほ市
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
25日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■羽後町
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
25日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■東成瀬村
□大雨警報
・土砂災害
26日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 25日昼前
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒