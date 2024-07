「ただ眠って起きたくない。そうすればやっと…」K-POPアイドルの意味深な投稿、本人が解明も心配の声

K-POPボーイズグループGOT7のメンバー、BamBam(ベンベン)が「起きたくない」という意味深長な投稿について解明した。

【写真】韓国アイドルたちの精神状態が赤信号

7月25日の未明、BamBamは自身のインスタグラムに「i just want to sleep and don't wake up so i can finally rest(ただ眠って起きたくない。そうすればやっと休める)」と投稿した。

この投稿は様々なオンラインコミュニティを通じて拡散され、多くの人々が心配した。BamBamの精神状態を危惧する海外ファンの反応も続いた。

その後、彼は意味深長な投稿を削除し、新しい文章を英語で公開した。

BamBamは「昨年からこれまで長い道のりを走り続けてきたが、まだ先は長い。多くのプレッシャーとストレスがあった」とし、「そして長い間、体調があまり良くなかった」と打ち明けた。

(写真提供=OSEN)BamBam

続けて「時々、敏感になったり感情的になったりする」としながらも、「今年も最善を尽くし、休む時間を見つけるつもりだ。大丈夫だ。心配をかけてごめんなさい」と伝えた。

「大丈夫だ」という本人の解明によってファンを安心させたが、一部からは現在も心配の声が上がっている。

GOT7のメンバーとして活躍してきたタイ出身のBamBamは、2021年にABYSSカンパニーに所属事務所を移し、ソロ歌手として活動している。来る8月8日には新しいミニアルバム『BAMESIS』をリリースし、1年5カ月ぶりにカムバックする予定だ。

BamBamの文章全文は、以下の通り。

◇

is been a long run from last year till now and still long way to go

it was a lot of pressure and stress

and since my body not really feel so well for a long time now

sometimes I‘m getting sensitive and emotional

I‘ll do my best on this year and will find my time to rest

I‘ll be okay

sorry if i caused any worry

have a good day