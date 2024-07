◆LEO「ラヴィット!」ロケでの発言を有言実行

【モデルプレス=2024/07/25】7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST(ビーファースト)のLEO(レオ)が、25日放送のTBS系「ラヴィット!」(毎週月曜〜金曜あさ8時)に出演。同番組での発言を有言実行したことが明らかになった。8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)の世界ツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』のロサンゼルス公演に、スペシャルゲストとして参加したBE:FIRST。LEOはロサンゼルスから帰国したばかりだと紹介されると「昨日帰国して」と24日に帰国したばかりだと明かした。

さらに、MCの川島明が「『ラヴィット!』のロケでバンジージャンプで『海外でBE:FIRSTでライブやる!』と叫んでそのまま実現させた」と有言実行なLEOを讃え、共演者からの拍手に包まれると、謙虚にお辞儀したLEO。「K-POPのATEEZのオープニングに出させていただいたんですけど、本当に貴重な経験をさせていただいてATEEZにも感謝です。ありがとうございます」と振り返っていた。(modelpress編集部)情報:TBS【Not Sponsored 記事】