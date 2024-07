『ソウ』シリーズ最新作『ソウ X』が2024年10月18日(金)より日本公開されることが決定した。あわせてティザービジュアルも到着している。

映画『ソウ』シリーズは、猟奇殺人鬼“ジグソウ”が命を粗末にする者に生死を賭けたゲームを行わせるサイコスリラー映画。ジェームズ・ワン監督が手がけた2004年の第1作が一大センセーショナルを巻き起こし、謎の人物「ジグソウ」が仕掛ける戦慄のゲームや、予想がつかないストーリー展開が話題となり数多くのファンを生み出した。

©2024 Lions Gate Ent. Inc. All Rights Reserved.

『ソウ』シリーズ史上最もゾッとする最新作は、『ソウ』と『ソウ2』の間を舞台に、「ジグソウ」の知られざるゲームが描かれる。監督には『ソウ』シリーズの編集者として1作目から参加し、『ソウ6』(2009)『ソウ ザ・ファイナル 3D』(2010)でメガホンをとったケヴィン・グルタートが抜擢された。製作総指揮には『ソウ』シリーズ(1~8)や『死霊館』シリーズ、『M3GAN ミーガン』『ワイルド・スピード SKY MISSION』のジェームズ・ワン、『ソウ』シリーズ(1~3,7)『インシディアス』シリーズのリー・ワネルが名を連ねている。

キャストには、ジグソウことジョン・クレイマー役トビン・ベル、アマンダ役ショウニー・スミスが再登場。末期がんで余命わずかと宣告されたジョン・クレイマーは藁にもすがる思いで危険な実験的治療を受けるべく、メキシコに向かう。だが、実はその治療が卑劣な詐欺だと知った彼は復讐のため、自分を騙した詐欺師やインチキ治療に加担する医師たちに死のゲームを仕掛けていく……。

全米公開では初登場1位を記録。米映画批評サイトRotten Tomatoesで『ソウ』1作目を超えシリーズ最高の“90%Fresh”と大絶賛された。名物のトラップも健在、シリーズで未解決の謎も明かされる。

『ソウ X』は2024年10月18日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国にて公開。

