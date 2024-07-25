Ï¡çÖ»á¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿¤¤¡¡ÊÆ»³Î´°ì»á¡Ö½ñÎàÁ÷¸¡¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬µ¯ÁÊ¡¦Íºá¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê56¡Ë¤¬25Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Ï¡çÖ»²±¡µÄ°÷¡Ê56¡Ë¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÊÆ»³»á¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Î¡Ø»öÁ°±¿Æ°ÈãÈ½¡Ùº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¸½ºßÁÜºº¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é½ñÎàÁ÷¸¡¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¯ÁÊ¡¦Íºá¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
¤³¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÌÂ¼ÊÛ¸î»Î¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤³¤Î·ï¤ÇÌµÃã¤Ê»ö¤ò¸À¤Ã¤¿À¯¼£²È¡¦¼±¼Ô¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿Í¼±¼Ô¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£
Ï¡çÖ»á¤Ï6·î2Æü¤Î±éÀâ¤Ç¡Ö¼·Í¼¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ËÏ¡çÖ¤ÏÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ°½°¤ËÁÊ¤¨¡¢±þ±ç¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©Ì±¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ò¾¡¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±6Æü¤Î»²±¡ÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤ÇÉÍÅÄÁï»²±¡µÄ°÷¤¬¡Ö´°Á´¤Ë»öÁ°±¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±21Æü¤Ë¤ÏÆ£µÈ½¤¿ò¡Ê¤Õ¤¸¤è¤·¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡ËÊÛ¸î»Î¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢Ï¡çÖ»á¤ò¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤Ï6·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¡ÚÏ¡çÖµÄ°÷¤Ë¹ð¤°¡ª¡ÛÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤ò»Â¤ë!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ï¡çÖ»á¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»öÁ°±¿Æ°¤ò100¡ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ø¥°¥ì¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤¹¡£¾Úµò¤¬¥Ð¥Á¥Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò»öÁ°±¿Æ°¤È¸À¤ï¤º¤·¤Æ²¿¤ò»öÁ°±¿Æ°¤È¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤·¡£¤É¤ó¤ÊÍ¥½¨¤ÊÊÛ¸î»Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ò»öÁ°±¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤ÆºÛÈ½½ê¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤Ï100¡ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤Í¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£