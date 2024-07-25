¥«¥ê¥¹¥ÞÇÏ·ô»Õ¡¦µµÃ«·ÉÀµ¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë·ìÅý½Î¡×¡Ò¥¦¥ó¥Ö¥é¥¤¥ë¤Î¹¥ÁöÉ¬»ê¡ª¡Ó
¡¡¥¯¥¤¡¼¥óS¤ÎÉñÂæ¡¢»¥ËÚ¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢¾®²ó¤ê¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ä¾Àþ¤ÇµÞ²ÃÂ®¤¹¤ë¿¤Ó¤âÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ç¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Éã¤«ÊìÉã¤Ë¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ëÅ¬À¤Î¹â¤¤·ì¤ò»ý¤ÄÇÏ¤¬Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú16Ç¯¡Û11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ãå¤·¤¿¥À¥ó¥Ä¥¥ã¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢ÊìÉã¤¬¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ª¡¼¡£
¡Ú17Ç¯¡Û1ÃåÇÏ¥¢¥¨¥í¥ê¥Ã¥È¤ÏÉã¤¬¥¯¥í¥Õ¥Í¡£¡Ú20Ç¯¡Û11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥¢¥Í¥â¥¹¤ÏÊìÉã¤¬¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ª¡¼¡¢2Ãå¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥Ð¤ÏÉã¤¬¥¯¥í¥Õ¥Í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ª¡¼¡¢¥¯¥í¥Õ¥Í¤È¤â¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ëGµ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤òÊ£¿ô½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ï²´ÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ú18Ç¯¡Û1Ãå¥Ç¥£¥¢¥É¥é¡¢¡Ú19Ç¯¡Û1Ãå¥ß¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡¢9ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ãå¤·¤¿¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡¢¡Ú22Ç¯¡Û1Ãå¥Æ¥ë¥Ä¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢Éã¤«ÊìÉã¤¬¥À¥ó¥Á¥Ò·Ï¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥Á¥Ò·Ï¤â¼ÇÃ»µ÷Î¥Å¬À¤Î¹â¤¤ÇÏ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤·ÏÅý¤Ç¤¹¡£
¡Ú22Ç¯¡Û8ÈÖ¿Íµ¤¤Ç2Ãå¤·¤¿¥µ¥È¥Î¥»¥·¥ë¤Ï¡¢Éã¤¬¥Õ¥é¥ó¥±¥ë¡£¥Õ¥é¥ó¥±¥ë¤ÏÊìÉã¥Ç¥¤¥ó¥Ò¥ë¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¤¼ï²´ÇÏ¤Ç¡¢¼ÇÃ»µ÷Î¥¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼çÎ®·ìÅý¤Ç¤¹¡£
¡Ú23Ç¯¡Û1Ãå¥É¥¥¡¼¥é¤ÎÊìÉã¤Ï¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼¡£¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎGµ¾¡¤ÁÇÏ¤ò½Ð¤·¤¿¼ï²´ÇÏ¤Ç¡¢ÀïÎò¤âÃ»µ÷Î¥»Ø¸þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú16Ç¯¡Û11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ãå¤À¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ä¥¥ã¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢Á°Áö¤¬¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤ÇÏ¢ÂÐ¡£¼Ç1500¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Ç¤·¤«¾¡¤ÁÀ±¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ú15Ç¯¡Û7ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¹¥¶¥ó¥Ê¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢½à¥ª¡¼¥×¥ó¾¡¤Á¤¬¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Áö·Ð¸³¤ÏÃ»¤¤µ÷Î¥¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¡£²áµî10Ç¯¤Î¤¦¤Á¡¢»¥ËÚ³«ºÅ¡Ê3ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¡Ë¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢Á°Áö1600¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤ÏÊ£¾¡Î¨67¡ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°Áö1800¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÏÊ£¾¡Î¨25¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë2000¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î½Å¾Þ¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÇÏ¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¦¥ó¥Ö¥é¥¤¥ë¤Ï¡¢Éã¤¬¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡£ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¤Î¼Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¡¢¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤â¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ëGµ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊìÉã¤Ï¥Õ¥¡¥ë¥ô¥é¥Ö¡£ÍÎ¼Ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÀï¤Ë¸þ¤¯ÇÏ¤ÎÀ¸»º¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼çÎ®·ÏÅý¤Ç¤¹¡£¥¯¥¤¡¼¥óC¤ÏÍÎ¼ÇÅ¬À¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Åö¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅ¬À¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤·ìÅý¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µµÃ«·ÉÀµ¡Ê¤«¤á¤¿¤Ë¡¦¤¿¤«¤Þ¤µ¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Î¼ã¼ê·ìÅýÇÏ·ô»Õ¡£HP¤Ïhttp://www.k-beam.com¡¡¿ä¾©¥ì¡¼¥¹¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿ËþºÜ¤Î½ÐÁöÉ½¤âÇÛ¿®Ãæ¡£Ãø½ñ¡ÖM¤ÎË¡Â§¡ß·ìÅý¥Ó¡¼¥à Ã¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë·ìÅýÇã¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¡Ê¥ª¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ËÂ¾Â¿¿ô