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気象台は、午前9時53分に、洪水警報を三川町、庄内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】山形県・三川町、庄内町に発表

庄内、最上では、25日夕方まで土砂災害や河川の増水に、25日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　25日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■酒田市
□大雨警報
・土砂災害
　25日夕方にかけて警戒
・浸水
　25日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■金山町
□大雨警報
・土砂災害
　25日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■真室川町
□大雨警報
・土砂災害
　25日夕方にかけて警戒
・浸水
　25日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒

■三川町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　25日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　25日夕方にかけて警戒

■庄内町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　25日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　25日夕方にかけて警戒

■遊佐町
□大雨警報
・土砂災害
　25日夕方にかけて警戒
・浸水
　25日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日夕方にかけて警戒