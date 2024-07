Lucky Kilimanjaroが、7月24日に第一弾となるデジタルEP『Dancers Friendly』をリリースした。“体で踊る”というダンスミュージックの本質にフォーカスを当てた本作は、囚われているあらゆる物事全てを差し置いて、まずはこの音楽で無心に踊れば良いというメッセージが込められた、EPと同タイトルである「Dancers Friendly」やダンサブルなビートの上で奏でられる独特なフルートのメロディが癖になるリード曲「かけおち」など、盛り上がり必至なダンスチューンを余すことなく味わうことができる全6曲収録のEPだ。

リリース情報



デジタルEP『Dancers Friendly』7/24 RELEASE01.Dancers Friendly02.かけおち03.High04. Find you in the dark05.獣道 兵が踊る06.Ran-RanデジタルEP「Soul Friendly」10/30 RELEASE