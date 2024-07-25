【洪水警報】山形県・遊佐町に発表
気象台は、午前9時23分に、洪水警報を遊佐町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を鶴岡市、三川町、庄内町に発表しました。
庄内、最上では、25日夕方まで土砂災害や河川の増水に、25日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
■酒田市
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
25日夕方にかけて警戒
■金山町
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■真室川町
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
25日夕方にかけて警戒
■三川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
■庄内町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
■遊佐町
□大雨警報
・土砂災害
25日夕方にかけて警戒
・浸水
25日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
25日夕方にかけて警戒