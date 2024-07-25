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[https://bhauction.com/](https://bhauction.com/)
- 1947 Alfa Romeo 6C 2500 Sport Freccia D'Oro
- 1957 Porsche 356 A Speedster
- 1961 Chevrolet Corvette C1
- 1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale
- 1966 Ferrari 275 GTB
- 1969 Morris Mini Cooper S Mark II
- 1970 Lancia Fulvia Coupe 1600 HF
- 1972 Ferrari 365GTB/4 Daytona Spyder Conversion
- 1972 Chevrolet Corvette C3
- 1979 BMW 320i [E21]
- 1981 Ferrari 512 BB
- 1984 Nissan Silvia JSS Race Car
- 1987 Ferrari Testarossa Koenig Specials
- 1990 BMW M3 Sports Evolution [E30]
- 1992 Porsche 964 Carrera RS N/GT [type964]
- 1992 Strosek Mega Conversion [type964]
- 1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
- 1993 Rover Mini Cooper
- 1994 Nissan Skyline GT-R [BNR32]
- 1995 Lamborghini Diablo SE30
- 1995 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II Collezione
- 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI RS
- 1998 Mercedes-Benz SL60 AMG
- 2003 Aston Martin DB7 Zagato
- 2004 Ferrari 360 Challenge Stradale
- 2007 Mercedes-Benz LMC Liberty
- 2009 Lamborghini Gallardo Super Trofeo
- 2011 Porsche 911 GT2 RS [type997.2]
- 2015 Nissan GT-R NISMO N Attack Package A kit
- 2017 Mercedes-Benz GLS 63 4MATIC ¢¨¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥í¥Ã¥È / \0¥¹¥¿¡¼¥È
- 2017 Porsche 911 GT3 RS [type991.1]
- 2019 Ferrari 488 Pista
- 2021 GMLVAN G-01
- 2021 Toyota GR Supra [SARD Complete]
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- 1947 Alfa Romeo 6C 2500 Sport Freccia D'Oro
- 1957 Porsche 356 A Speedster
- 1961 Chevrolet Corvette C1
- 1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale
- 1966 Ferrari 275 GTB
- 1969 Morris Mini Cooper S Mark II
- 1970 Lancia Fulvia Coupe 1600 HF
- 1972 Ferrari 365GTB/4 Daytona Spyder Conversion
- 1972 Chevrolet Corvette C3
- 1979 BMW 320i [E21]
- 1981 Ferrari 512 BB
- 1984 Nissan Silvia JSS Race Car
- 1987 Ferrari Testarossa Koenig Specials
- 1990 BMW M3 Sports Evolution [E30]
- 1992 Porsche 964 Carrera RS N/GT [type964]
- 1992 Strosek Mega Conversion [type964]
- 1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
- 1993 Rover Mini Cooper
- 1994 Nissan Skyline GT-R [BNR32]
- 1995 Lamborghini Diablo SE30
- 1995 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II Collezione
- 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI RS
- 1998 Mercedes-Benz SL60 AMG
- 2003 Aston Martin DB7 Zagato
- 2004 Ferrari 360 Challenge Stradale
- 2007 Mercedes-Benz LMC Liberty
- 2009 Lamborghini Gallardo Super Trofeo
- 2011 Porsche 911 GT2 RS [type997.2]
- 2015 Nissan GT-R NISMO N Attack Package A kit
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