メタ発言や大人の事情を無視したジョークなどでお馴染みの最新作『デッドプール&ウルヴァリン』には(MCU)のファンが腹抱えて笑うサプライズギャグが満載だ。

『デッドプール&ウルヴァリン』公開前、THE RIVERはショーン・レヴィ監督に韓国で面会し、「MCUキャラクターのサプライズ登場はありますか?」とズバリ尋ねた。すると監督は笑みを浮かべて「たくさんありますよ!」と食い気味に即答したのである。「全編を観ていただければきっとご理解いただけるはずですが、本作には最高のサプライズや小ネタ、予想外のキャラクターがたくさん登場しますよ!」

(c) MARVEL 2024

一体、誰が登場するのか、どれだけの人数が姿を見せるのかは本編を観るまでのお楽しみだが、彼ら彼女らに出演を打診した時はどんな反応だったのだろうか。その様子を質問してみると……?

「僕たちがやったのは、“聞いてみる”ということだけ。(ライアンと)脚本を書きながら、“このシーンでこのキャラクターがいきなり登場したらどうだろう?”と話して、その場でその役者に“『デッドプール&ウルヴァリン』に出演しませんか?”とメッセージをすぐに送るんです。全員“イエス”と言ってくれましたよ。

そうやって、本作は嬉しいサプライズ満載になりました。デッドプールのファンはたくさんいますが、その多くは役者でもある。ほとんどの人が快諾してくださいました。その舞台裏はいたってシンプルで、お願いしてみたら同意してもらえた、ということだけなんです。」

本作の脚本は、主演のライアン・レイノルズが自ら執筆に加わっている。レイノルズといえば、『デッドプール&ウルヴァリン』で実現したいことがたくさんあり、マーベル・スタジオにお願いしてみたところ断られてしまったので、毎週しつこく頼み続けたら案外通してくれるという攻略法を見つけたと語っている。そんな夢を実現させる推進力を兼ね備えたレイノルズと共に、「ここであの人が出てきたら面白いよね」と妄想しながら、それらをことごとくその場で実現させていったという『デッドプール&ウルヴァリン』、どう考えてもMCUファンの夢がたくさん詰まっているに違いない。大ヒット上映中。

The post first appeared on .