・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７７．５９ドル（＋０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４１５．７ドル（＋８．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９１１．６セント（－１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４７．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０３．７５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１１．００セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２７９．７５（－０．６９）

出所：MINKABU PRESS