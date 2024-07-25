２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．５９ドル（＋０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４１５．７ドル（＋８．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１１．６セント（－１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．７５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１１．００セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．７５（－０．６９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．５９ドル（＋０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４１５．７ドル（＋８．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１１．６セント（－１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．００セント（＋４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．７５セント（＋１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１１．００セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．７５（－０．６９）
出所：MINKABU PRESS