森永乳業の人気カフェシリーズ「マウントレーニア」がこのほど、サンリオキャラクターズとコラボすることに。パッケージがとにかく可愛いんです!!マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!マウントレーニア×サンリオ○サンリオとコラボした癒しのマウントレーニアコラボ第1弾となる今回は、マウントレーニアの中でもコーヒー不使用の「Creamy」シリーズから、サンリオキャラクターズの「ポムポムプリン」「マイメロディ」「シナモロール」とコラボした3種のラテが、7月22日より数量限定で登場。

「マウントレーニア」の「Creamy」シリーズ サンリオキャラクターズコラボ数量限定パッケージラインアップは、濃厚な甘さの完熟バナナ果汁を使用したポムポムプリンデザインの黄色いパッケージ「マウントレーニア クリーミーバナナラテ」、国産とちおとめ果汁を使用したマイメロディデザインの赤いパッケージ「マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ」、ほろ苦い宇治抹茶を使用したシナモロールデザインの緑のパッケージ「マウントレーニア クリーミー抹茶ラテ」。それぞれ2種類のデザインが用意されているのですが、どれも可愛いすぎて癒されます!SNSで紹介されると、「かわいい! どの味も飲んでみたい!」「ポムポムプリンのクリーミーバナナラテ、飲んでみたいです!」「パッケージかわいすぎて買う」と話題に。かなり注目が集まっているようなので、早めに買いに行った方がいいかもしれませんね。マウントレーニアコラボオリジナルぬいぐるみまた、発売に伴いマウントレーニア「Creamy」シリーズを対象としたプレゼントキャンペーン「マウントレーニア×サンリオキャラクターズちゅ〜っとくり〜み〜♪キャンペーン」も開催されます。同コラボ商品3本を購入し、レシートで応募すると、「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」のマウントレーニアコラボオリジナルぬいぐるみが抽選でそれぞれ100名に当たるのだとか。これまた可愛いすぎて全部欲しくなっちゃいますね。キャンペーン期間は7月30日10時〜9月13日17時まで。©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652520トレンドリサーチャー: 近 由梨子文:CHIGAKO編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部