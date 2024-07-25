YOASOBI¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×¥³¥é¥Ü¤äÊ©¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎºîÉÊ¤â¡¡¸ÞÎØ³«²ñ¼°Ä¾Á°¡¢ÅÔÄ£¤¬à¥Õ¥é¥ó¥¹á¤ËÀ÷¤Þ¤ë
2024Ç¯7·î26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ³«²ñ¼°¤¬»Ï¤Þ¤ë¿ô»þ´ÖÁ°¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë4¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¿Íµ¤²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦YOASOBI¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£
º£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¡¢NHK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¡¼¥Þ2024¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¸þ¤¹ç¤¦³ëÆ£¤ä¶»¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ë£õ£Í£á¡ª¡×¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×¤ÏÊ¿Æü¤Î¸á¸å7»þ30Ê¬¡¢8»þ¡¢8»þ30Ê¬¡¢9»þ¡¢9»þ30Ê¬¡¢ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤Î¸á¸å7»þ30Ê¬¡¢8»þ30Ê¬¡¢9»þ30Ê¬¤«¤é³Æ15Ê¬´Ö¤Î¾å±Ç¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ËÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Yann Nguema¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖFUSE¡×¤âº£²ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£
ÆüËÜ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÊª¤¬Í»¹ç¤¹¤ë±é½Ð¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÔÄ£¼Ë¤È¸Þ½ÅÅã¡¢¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²¤Î3¤Ä¤Î·úÃÛÊª¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë4·î¤«¤é¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥´¥¸¥éÅÔÄ£½±·â¡¡¡ÁGODZILLA: ATTACK ON TOKYO¡Á¡×¤âÆ±¤¸²ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¾å±ÇºîÉÊ¤ä¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÅìµþÅÔ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°»ö¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤À¡£