¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¡¡ËÉ¸æÎ¨£°ÅÀÂæ¤Î´ÓÏ½£±²ó¥Ô¥·¥ã¥ê¡ª¡¡£µÇ¯¤Ö¤êÌ´ÉñÂæ¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Í¤¯¤ê¤Þ¤ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à£²£°£²£´¡¦Âè£²Àï¡¢Á´¥»£±£°¡Ý£±£¶Á´¥Ñ¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡Â¾µåÃÄ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¸®ÊÂ¤ß¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤¬ËÉ¸æÎ¨£°ÅÀÂæ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£¸Åê¼ê¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ë»°¼ÔËÞÂà¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Í¤¯¤ê¤Þ¤ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¤Ë£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¸»ÅÄ¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¼þÅì¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤ÇÃæÈô¡£ËüÇÈ¤«¤é¤ÏÂåÌ¾»ì¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¹ßÈÄ¡£Êá¼ê¤òÌ³¤á¤¿Æ±Î½¡¦ºäÁÒ¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ù¥ó¥Á¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î£±£µ£´¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÄ¾µå¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£¹µå¤ÎÆâ¡¢Ä¾µå¤Ï£²µå¤Î¤ß¡£¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°È¾Àï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈäÏª¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¡×¤È£µÇ¯Á°¤Î¡ÖÎÏ¡×¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¡Öµ»¡×¤ÇÍÞ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£´¾¡£±ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±£²µåÃÄ¤Ç¤¿¤À£±¿Í¡¢£±ÅÀÂæ¤òÀÚ¤ë£°¡¦£¸£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¸ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁ°È¾Àï£²°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ¸åÆü¤«¤é¤Þ¤¿ºÆ³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀ¥ÎÉ¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ØÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£