ÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¡È10ÉÃ¤ÎÌµ¸À¡É¡¡Éã¤¬Î®¤·¤¿2ÅÙÌÜ¤ÎÎÞ¡ÄÂë24ºÐ¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¿Æ¹§¹Ô
Î¹¹ÔÃæ¤ËÌÄ¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¡Ä¡ÖÂçÊ¬¤ÎÊÌÉÜ²¹Àô¤Îµ¢¤ê¤ÇÇîÂ¿±Ø¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤Ë¡×
¡¡ÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¤Ç¤â¡¢ÎÞ¤Ë¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£2·å¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï24Æü¡¢ÃæÂ¼Î¼ÂÀÅê¼ê¡¢»°±º¿ð¼ùÅê¼ê¡¢Á°ÅÄ½ãÅê¼ê¡¢ÀÐÄÍÁî°ìÏºÊá¼ê¤ò»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¡ÖHAWKS ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÃÞ¸å¡×¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µÈÊó¤òÃÎ¤Ã¤¿»°±º¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÎ¾¿Æ¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¤Ë¤âÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤Ï¿·¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢À¹²¬ÂçÉí¹â¤«¤éÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.52¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3Ç¯ÌÜ¡£»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤È¤¤¤¦°ìÊó¤ÏÎ¹¹ÔÃæ¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÊ¬¤ÎÊÌÉÜ²¹Àô¤Îµ¢¤ê¤ÇÇîÂ¿±Ø¤ËÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Î¾¿Æ¤À¡£ÅÅÏÃ±Û¤·¤Ç¤ÎÉã¡¦¼Â¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ë10ÉÃ¤¯¤é¤¤ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤ÆÄã¤¤À¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£»×¤ï¤ºÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤Û¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤¬»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤òÄÏ¤ó¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
Êì¡¦½ã»Ò¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÄÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¤¿¤Í¡×
¡¡Éã¿Æ¤¬µã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥×¥í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëÁ°¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬·ãÎå²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¡ØÎ¾¿Æ¤«¤é¤Î°ì¸À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢ÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦µã¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´®¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡Ö·ë¹½¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¤Éã¿Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¡£¤è¤¦¤ä¤¯Î©¤Æ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²ÈÂ²¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤¿¤·¡¢¿´ÇÛ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤«¤é¡È¥Û¥Ã¤È¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È³èÌö¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È°Â¿´¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡Éã¡¦¼Â¤µ¤ó¤Ï´¶¾ð¤¬°î¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Êì¡¦½ã»Ò¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¡Ø¤ä¤Ã¤È¤¤¿¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿µã¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤À¡£¡ÊÃÝÂ¼³Ù / Gaku Takemura¡Ë