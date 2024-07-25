【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）08:00
予想　0.1%　前回　1.3%（前期比)　
予想　2.7%　前回　3.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（7月）17:00
予想　89.1　前回　88.6（Ifo景況感指数)

【香港】
貿易収支（6月）17:30　
予想　-101.0億香港ドル　前回　-121.0億香港ドル（貿易収支)

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（6月）18:30
予想　-0.3%　前回　0.1%（前月比)
予想　4.5%　前回　4.6%（前年比)

【米国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）21:30
予想　1.8%　前回　1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想　N/A　前回　1.5%（個人消費・前期比年率)
予想　2.6%　前回　3.1%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　N/A　前回　3.7%（PCEコアデフレータ・前期比年率)

耐久財受注（速報値）（6月）21:30
予想　0.6%　前回　0.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　-0.1%（輸送除くコア・前月比)

新規失業保険申請件数（07/14 - 07/20）21:30
予想　N/A　前回　24.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）　
予想　N/A　前回　186.7万件（継続受給者数)

※予定は変更することがあります