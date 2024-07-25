本日の予定【経済指標】
【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）08:00
予想 0.1% 前回 1.3%（前期比)
予想 2.7% 前回 3.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（7月）17:00
予想 89.1 前回 88.6（Ifo景況感指数)
【香港】
貿易収支（6月）17:30
予想 -101.0億香港ドル 前回 -121.0億香港ドル（貿易収支)
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（6月）18:30
予想 -0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 4.5% 前回 4.6%（前年比)
【米国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）21:30
予想 1.8% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想 N/A 前回 1.5%（個人消費・前期比年率)
予想 2.6% 前回 3.1%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 N/A 前回 3.7%（PCEコアデフレータ・前期比年率)
耐久財受注（速報値）（6月）21:30
予想 0.6% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
新規失業保険申請件数（07/14 - 07/20）21:30
予想 N/A 前回 24.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）
予想 N/A 前回 186.7万件（継続受給者数)
※予定は変更することがあります
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）08:00
予想 0.1% 前回 1.3%（前期比)
予想 2.7% 前回 3.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（7月）17:00
予想 89.1 前回 88.6（Ifo景況感指数)
【香港】
貿易収支（6月）17:30
予想 -101.0億香港ドル 前回 -121.0億香港ドル（貿易収支)
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（6月）18:30
予想 -0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 4.5% 前回 4.6%（前年比)
【米国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第2四半期）21:30
予想 1.8% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想 N/A 前回 1.5%（個人消費・前期比年率)
予想 2.6% 前回 3.1%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 N/A 前回 3.7%（PCEコアデフレータ・前期比年率)
耐久財受注（速報値）（6月）21:30
予想 0.6% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
新規失業保険申請件数（07/14 - 07/20）21:30
予想 N/A 前回 24.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/07 - 07/13）
予想 N/A 前回 186.7万件（継続受給者数)
※予定は変更することがあります