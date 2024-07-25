日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比950円安の3万8170円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43397.46円 ボリンジャーバンド3σ
42300.97円 ボリンジャーバンド2σ
41204.49円 ボリンジャーバンド1σ
40290.00円 一目均衡表・基準線
40245.00円 一目均衡表・転換線
40108.00円 25日移動平均
39270.00円 5日移動平均
39080.27円 75日移動平均
39011.51円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38170.00円 25日夜間取引終値
37915.03円 ボリンジャーバンド2σ
36818.54円 ボリンジャーバンド3σ
36635.95円 200日移動平均
253.21円 24日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43397.46円 ボリンジャーバンド3σ
42300.97円 ボリンジャーバンド2σ
41204.49円 ボリンジャーバンド1σ
40290.00円 一目均衡表・基準線
40245.00円 一目均衡表・転換線
40108.00円 25日移動平均
39270.00円 5日移動平均
39080.27円 75日移動平均
39011.51円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38170.00円 25日夜間取引終値
37915.03円 ボリンジャーバンド2σ
36818.54円 ボリンジャーバンド3σ
36635.95円 200日移動平均
253.21円 24日日経平均株価現物終値
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