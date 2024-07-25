　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比950円安の3万8170円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43397.46円　　ボリンジャーバンド3σ
42300.97円　　ボリンジャーバンド2σ
41204.49円　　ボリンジャーバンド1σ
40290.00円　　一目均衡表・基準線
40245.00円　　一目均衡表・転換線
40108.00円　　25日移動平均
39270.00円　　5日移動平均
39080.27円　　75日移動平均
39011.51円　　ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38170.00円　　25日夜間取引終値
37915.03円　　ボリンジャーバンド2σ
36818.54円　　ボリンジャーバンド3σ
36635.95円　　200日移動平均
253.21円　　24日日経平均株価現物終値


株探ニュース