渋谷にゆかりのある14組30名以上のアーティスト出演！渋谷ピースコンサート2024

渋谷ピースコンサート実行委員会は、世界に通じる言語『音楽』を発信源として、“SHIBUYAから平和への想い発信するコンサート”を2024年8月22日(木)に開催します。

渋谷ピースコンサート2024

渋谷ピースコンサート実行委員会は、世界に通じる言語『音楽』を発信源として、“SHIBUYAから平和への想い発信するコンサート”を2024年8月22日(木)に開催。

渋谷に拠点を置く企業・団体のメンバーが公私にわたる交流を深めていく中で、「世界から人が集うSHIBUYAから何らかのメッセージが発信できないか?」と模索していた所、地元である渋谷区が2019年に「平和・国際都市渋谷の日の条例」を制定し、平和への取り組みに着手されたことにヒントを得て、同年8月に『渋谷ピースコンサート』を初開催しました。

しかしその後、社会がコロナ禍に見舞われ、翌年以降の開催には至りませんでしたが、ようやく再開の準備が整い、今回開催の運びとなりました。

当日は、広島の原爆投下から奇跡的に遺った<被爆ピアノ>と、東日本大震災で津波に遭った流木から生まれた<TSUNAMI楽器>が登場し“SHIBUYAから発信する平和への想い”を込めた調べを奏でると共に、本コンサートの趣旨に賛同いただいた、渋谷にゆかりのある14組30名以上のアーティストによるステージをお届けします。

<被爆ピアノ>

広島に投下された原爆の爆心地から2キロほどの至近距離で被爆したピアノのこと。

出来るだけ元の部品を生かして調律され、命の大切さを奏でる平和の音色として現役で活躍しています。

被爆ピアノ

<TSUNAMI楽器>

東日本大震災で発生した津波の流木からつくられた弦楽器。

現在ヴァイオリン4挺、ヴィオラ2挺、チェロ2挺が製作され、世界中で、その記憶を語り響かせ続けています。

TSUNAMI楽器

■『渋谷ピースコンサート2024』開催概要

◎日時

2024年8月22日(木) 18時開演(21時終了予定)

◎会場

「渋谷区文化総合センター大和田」さくらホール

TOPページ

◎主催

渋谷ピースコンサート実行委員会

◎共催

渋谷区倫理法人会

トップページ

◎協力

日本ヴァイオリン/一般財団法人 Classic for Japan/株式会社サンコミュニケーションズ

◎後援

渋谷区/渋谷区教育委員会/NPO法人明日の神話保全継承機構/渋谷駅前共栄会/一般財団法人渋谷区観光協会/一般社団法人渋谷未来デザイン/渋谷のラジオ/fmGIG TOKYO渋谷ステーション/渋谷クロスFM/渋谷新聞/NAYUTAS渋谷校/東京渋谷ロータリークラブ/一般社団法人日本ゆめ教育協会/NPO法人さくら育樹の会/東京都倫理法人会/BNI東京渋谷リージョン/命をつなぐ木魂(こだま)の会/日本経済大学/渋谷桜丘まちづくり協議会

